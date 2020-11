Jak amerykańskie wybory wpłyną na ceny złota?

Dzisiejsza i jutrzejsza sesja na rynkach finansowych może być niezwykle nerwowa, ale i ciekawa. W centrum uwagi znajdują się oczywiście wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które dzisiaj wchodzą w decydującą fazę. Nadchodząca noc wyborcza najprawdopodobniej będzie czasem dużej zmienności cen aktywów, w tym także złota.

Notowania złota są w największym stopniu uzależnione od wartości amerykańskiego dolara. W ostatnich dniach USD zwyżkował na skutek oddalenia się szans na rychłe przegłosowanie kolejnego pakietu stymulacyjnego w USA. Im większa szansa na ten pakiet, tym większa szansa na wzrost notowań złota, od lat traktowanego przez wielu inwestorów jako zabezpieczenie przed inflacją.

Sondaże wyborcze wskazują na przewagę Joe Bidena, jednak wiele niepewności budzi ostateczny wynik w niektórych stanach, tzw. swing states, do których należą m.in. Floryda, Nevada czy Arizona. W rezultacie, Donald Trump także ma szansę na zwycięstwo.

Teoretycznie, jakikolwiek wynik wyborów byłby dla złota w dużej mierze korzystny, bowiem w obliczu trudnej sytuacji związanej z pandemią dodatkowe wsparcie rządowe w USA jest praktycznie przesądzone. Niemniej, w praktyce dużo mniejsze szanse na szybkie ustanowienie nowego pakietu stymulacyjnego dałaby wygranaTrumpa, bowiem ostatnie tygodnie pokazały, że nie jest on skłonny do kompromisu w tej sprawie. Tym samym wygrana Bidena bardziej sprzyjałaby stronie popytowej na rynku złota.

Niemniej, warto mieć na uwadze to, że długoterminowe perspektywy dla złota nadal pozostają dobre, a powyższe spekulacje i tak najprawdopodobniej nie będą miały aż tak dużego przełożenia na sytuację na przestrzeni paru miesięcy czy lat. Wystarczy przywołać echa wyborów w USA sprzed 4 lat, kiedy to wygrana Trumpa doprowadziła do wystrzału cen złota w górę, ale tylko na kilka godzin – później kruszec powrócił do zniżek i utrzymywał spadki przez miesiąc.