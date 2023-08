Jak długo jeszcze przemysł może ciągnąć polską gospodarkę

Polska stała się ostatnio krajem o najwyższym udziale przemysłu w PKB wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. No, może nie wszystkich, bo wykluczamy z tego zestawienia Irlandię – kraj, którego statystyki są zaburzone przez status raju podatkowego. Ale wśród wszystkich, z którymi jest sens się porównywać.

W tym zjawisku nadzwyczajnej industrializacji kryją się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Szanse, bo w przemyśle jest dużo inwestycji i innowacji, przemysł był i jest kołem zamachowym rozwoju. Zagrożenia, bo sama działalność produkcyjna w całym łańcuchu dostaw jest zwykle spychana do krajów niskokosztowych, więc najwyższe szczeble w hierarchii rozwoju trudno jest osiągnąć li tylko wytwarzaniem towarów – trzeba mieć mocniejsze usługi, zwłaszcza oparte na wiedzy. Pytanie, co dziś w Polsce przeważa: szanse czy zagrożenia? Na pewno w tej polskiej industrializacji jest kilka pozytywnych trendów, które warto docenić.

Najpierw dane. W 2022 r. udział przemysłu w wartości dodanej całej gospodarki wyniósł w Polsce 27,6 proc. wobec średniej dla Unii Europejskiej na poziomie 20 proc. i średniej dla Niemiec, Czech i Węgier na poziomie 25 proc. Te trzy ostatnie kraje są ważnym punktem odniesienia, ponieważ Niemcy i Grupa Wyszehradzka to region generalnie mocno zindustrializowany, opierający rozwój na wytwarzaniu towarów.

Wzrost udziału przemysłu na pewno jest częściowo związany z nadzwyczajną hossą przemysłową wywołaną przez pandemię, podczas której konsumenci na świecie kupowali więcej towarów, a mniej usług. Co więcej, pandemia i wojna spowodowały nadzwyczajny wzrost cen energii i metali, a Polska ma akurat dość istotną działalność wydobywczą. Te efekty już mijają i będzie to widoczne w danych za 2023 r., więc udział przemysłu może nieco spaść.

Polska jednak wyróżnia się pod względem wzrostu udziału przemysłu nawet po odjęciu efektów pandemii. Przykładowo - jest jedynym krajem UE, w którym w dekadzie 2008-18 udział przemysłu w zatrudnieniu się zwiększył. Nadzwyczajna industrializacja może więc być uprawnionym określeniem opisującym kierunek rozwoju gospodarki.

Teraz ważne pytanie. Czy realizujemy tylko rolę niebieskich kołnierzyków Europy, małych Chin, które dostarczają tani towar dla zamożnych partnerów? Czy też przemysł jest kołem zamachowym systematycznie przenoszącym gospodarkę z prostej wytwórczości do produkcji opartej na wiedzy? Historia pokazuje, że przemysł jest bramą do bogactwa, ale jednocześnie, że w miarę osiągania statusu kraju zamożnego gospodarka przechodzi w dużej mierze na wytwarzanie usług.

Żeby zrozumieć rolę, jaką przemysł pełni w gospodarce, musimy odpowiedzieć sobie na trzy pytania. Po pierwsze, czy wydajność w przemyśle rośnie solidnie, dzięki inwestycjom i innowacjom? Po drugie, czy następują zmiany strukturalne polegające na przenoszeniu siły roboczej z mniej wydajnych do bardziej wydajnych sektorów? Po trzecie, czy w ramach przemysłu rośnie znaczenie wiedzy i pracy umysłowej?

We wszystkich trzech punktach możemy zauważyć pozytywne trendy w Polsce, aczkolwiek też pewne niebezpieczeństwa.

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej wydajność pracy w przemyśle w Polsce rosła w średnim tempie 3,5 proc., czyli dość dużym, większym niż średnio w innych sektorach. Co więcej, wydajność w polskim przemyśle rośnie wyraźnie szybciej niż w Czechach, na Węgrzech i w Niemczech, czy to z perspektywy ostatnich 18 lat (od momentu wejścia do UE), czy ostatniej dekady.

Co do zmian strukturalnych - w Polsce zatrudnienie w branżach najbardziej wydajnych rośnie dużo szybciej niż w branżach najmniej wydajnych. W ostatniej dekadzie zatrudnienie w branżach przemysłowych mających wydajność pracy wyższą od średniej wzrosło łącznie o 25 proc., a w branżach mających wydajność niższą od średniej spadło o 2 proc. To bardzo pozytywne zjawisko. Pokazuje ono, że zasoby siły roboczej są stopniowo przesuwane do coraz bardziej produktywnych części gospodarki. Wprawdzie niektóre badania wskazują, że Polska ma pewne problemy z alokacją zasobów do najbardziej wydajnych firm (pisałem o tym w artykule pt. Bank Światowy ostrzega przed niską wydajnością), ale najwyraźniej nie dotyczy to zasobów siły roboczej.

Co do innowacji i wiedzy - tutaj mamy najwięcej wyzwań. Polski przemysł jest relatywnie mało wiedzochłonny, oparty w dużej mierze na pracy manualnej. Ale to też stopniowo się zmienia. Wydatki przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce na badania i rozwój w ostatnich 10 latach wzrosły o 200 proc. Stopniowo rośnie udział naszgo kraju w ogólnoeuropejskich wydatkach na B+R, ponieważ mamy spore zasoby pracowników przemysłowych z wyższym wykształceniem. Co więcej, w przemyśle rośnie udział zatrudnienia pracowników umysłowych, co wskazuje na większą rolę w produkcji procesów opartych na wiedzy. Zmiana zachodzi więc w dobrym kierunku.

W tych okolicznościach na wysokie uprzemysłowienie gospodarki można patrzeć jak na koło zamachowe. Mamy mocny przemysł, który jest źródłem wzrostu wydajności, innowacji i modernizacji.