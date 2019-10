Jak minimalizować koszty przestoju sieci firmowej?

Przerwy w dostępie do sieci są powszechnym problemem przedsiębiorstw. Nie można ich jednak bagatelizować. Przedłużające się awarie bywają kosztowne i wpędzają w kryzysy nawet wielkie korporacje - pisze Paweł Jachimczyk, Product Manager Extreme Networks w Veracomp

Analitycy amerykańskiego przedsiębiorstwa badawczego Gartner wskazują, że w zależności od rozmiarów infrastruktury i sposobu jej funkcjonowania, straty spowodowane przez brak dostępu do sieci wynoszą średnio od 140 tys. do nawet 540 tys. dolarów na godzinę. To ogromna kwota, która jest pochodną niezrealizowanych transakcji, opóźnień w dostawach, szkód wizerunkowych, kosztów przywrócenia sprawności infrastruktury oraz innych czynników. Mając na uwadze te zagrożenia, producenci rozwiązań IT opracowali technologie, które zapewniają firmowym sieciom stabilność, zdolność do samoczynnej naprawy oraz łatwość rozbudowy.

Paweł Jachimczyk, Product Manager Extreme Networks w Veracomp

Przykładem takiego narzędzia jest Extreme Fabric Connect od Extreme Networks. Rozwiązanie amerykańskiego producenta automatyzuje działanie sieci, a przy tym zwiększa bezpieczeństwo i pozytywnie wpływa na elastyczność infrastruktury. Fabric wykorzystuje do tego między innymi nowoczesne standardy IEEE/IETF dla aplikacji i usług oraz technologię Shortest Path Bridging, zapobiegającą dodatkowym opóźnieniom urządzeń sieciowych.

Technologia Fabric jest użyteczna zwłaszcza w kampusach korporacyjnych, które należą do najbardziej skomplikowanych środowisk IT, ponieważ wymagają jednoczesnej autoryzacji zewnętrznych urządzeń, budowy stabilnego rdzenia sieci i wdrażania nowych usług. Automatyzacja gwarantowana przez Fabric jest gigantycznym wsparciem dla administratorów, bo ogranicza konieczność ręcznej konfiguracji sprzętu. Wystarczy, że pracownicy działu IT zestawią urządzenia tylko raz, a Extreme Fabric Connect będzie efektywnie zarządzał sprzętem i pozwoli zaoszczędzić czas na realizację innych zadań.

Ze względu powyższe zalety Extreme Networks uczynił technologię Fabric fundamentem do budowy dedykowanych rozwiązań, takich jak Extreme Networks Automated Campus. Zapewnia ono jeszcze bardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: pełną widoczność aplikacji, możliwość ukrycia sieci przed nieuprawnionym dostępem oraz uniknięcia konsekwencji ludzkich błędów. Z kolei po zastosowaniu niewielkich, ekonomicznych urządzeń serii Extreme Networks XA140, możliwe staje się rozszerzenie technologii Fabric na zdalne lokalizacje firmy w ramach oprogramowania Fabric Connect VPN.

W kontekście biznesowym największym atutem technologii Fabric jest tempo przywracania dostępu do sieci. Badanie instytutu Dynamic Markets wykazało, że przełączanie awaryjne zajmuje administratorom średnio 14 minut. Rozwiązanie Extreme Networks skraca ten proces do 320 milisekund. Obecnie to zdecydowanie najskuteczniejszy system do minimalizacji czasu i kosztów przestoju.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗