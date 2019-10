Jak minimalizować ryzyko przerwania ciągłości działania naszego biznesu? (relacja na żywo)

MATERIAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GENERALI

MATERIAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GENERALI

Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM) to kluczowa strategia minimalizacji ryzyka dla zdarzeń powodujących przerwę działalności/ zakłócenia w łańcuchu dostaw. O tym jak wdrożyć ją w swojej firmie i jak wpływa to na bezpieczeństwo naszego biznesu rozmawiają dziś eksperci Generali i riskChallenge. Zapraszamy na relację na żywo.

14:01

- BCM jest dla każdej firmy i w przypadku mniejszych firm można go opracować na podstawie 22 pytań - mówi Janusz Słobosz.

13:57

Za nami krótka przerwa, a po niej praktyczne podejście do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia BCM

13:24

Janusz Słobosz podkreśla, że w przypadku wystąpienia zakłócenia trzeba określić minimalny poziom działania firmy, który pozwoli osiągać cele i utrzymać klientów. Błędem byłoby oczekiwanie, że w krótkim czasie uda się przywrócić poziom działania sprzed wystąpienia problemów.

13:20

Kolejną omawianą kwestią jest BSM w kontekście standardu ISO.

13:04

Janusz Słobosz przedstawia kolejne aspekty BCM. - Nie tylko dział produkcyjny czy segment utrzymania ruchu powinny być częścią BCM. Wszystkie działy firmowe powinny myśleć o tym rozwiązaniu - mówi.

12:59

Rozmawiamy teraz o korzyściach z zarządzania ciągłością. Zgodność działania z prawem, spełnianie oczekiwań klientów, optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej, ochrona reputacji i odporności na kryzysy, tworzenie przewagi konkurencyjnej i hierarchizacja inwestycji. Takie cele realizuje zarządzanie ciągłością działania organizacji.

12:53

- Ciągłość działania konkuruje z optymalizacją i redukcją kosztów. Firmy muszą bć tego świadome - mówi Janusz Słobosz.

12:48

Janusz Słobosz dzieli ryzyka na tradycyjne (np. pożar awaria infrastruktury informatycznej), nowoczesne (np. cyberatak), reputacyjne (np. utrata reputacji marki) i pozostałe (brak wykwalifikowanej kadry, sytuacja makroekonomiczna). - BCM to nie jest ubezpieczenie. To sposób zarządzania organizacją - podkreśla ekspert firmy riskChallenge.

12:30

W swojej prezentacji Janusz Słobosz przedstawi m.in. najistotniejsze ryzyka organizacji w 2019 roku i zaprezentuje realne przykłady związane z zarządzeniem ciągłością działania.

12:15

Do godziny 12:30 trwa przerwa kawowa, a po niej wystąpienie Janusza Słobosza na temat zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie.

11:54

Bartłomiej Mateńka zwrócił również uwagę na techniczną ocenę ryzyka w ubezpieczeniach korporacyjnych oraz udział zagadnień z ubezpieczeń BI (business interruption).

11:36

- Szkoda majątkowa czy przerwa w prowadzeniu działalności? To zależy, ale trzeba być przygotowanym na każdą z tych ewentualności - mówi Bartłomiej Mateńka, dyrektor departamentu inżynierów oceny ryzyka w Generali Polska podczas kolejnego wystąpienia.

11:08

Simoncelli zwrócił też uwagę na wysoki wzrost PKB per capita w Polsce przez ostatnie 10 lat, czego nie da się porównać ze wzrostem we Włoszech. - Jesteśmy dumni, że jesteśmy w Polsce. Złoty medal dla Polski za ekonomikę tego kraju i warunki do działania - powiedział.

10:50

Trwa wystąpienie Andrei Simoncellego. Prezes Generali Polska powitał gości zebranych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podkreślił, że jeśli nie wierzy się w dany kraj, jeśli nie wierzy się w biznes w tym kraju, to nie spotyka się w tym kraju. To spotkanie jest dowodem na to, jak ważnym krajem dla Generali jest Polska. Nie tylko ze względu na wartości, ale też z uwagi na liczby i wskaźniki. Podkreślił również znaczenie przejęcia Concordii dla dalszych działań Generali.

10:38

Po przemówieniu prezesa Generali Polska Andrei Simoncellego na scenie pojawi się Tomasz Kukuła (Generali). Będzie opowiadał m.in. o realizowanej koncepcji/wizji ubezpieczeń korporacyjnych w Generali oraz o otoczeniu i postępie technologicznym, który istotnie wpływa na sposób działania ubezpieczycieli

10:15

Po wystąpieniu prezesa swoje prelekcje wygłosi trzech ekspertów Generali i riskChallenge. Tytuł wystąpienia Tomasza Kukuły (Generali) to "Underwriting w ubezpieczeniach korporacyjnym a BCM", Bartłomiej Mateńka (Generali) przybliży kwestię oceny ryzyka, a Janusz Słobosz (riskChallenge) opowie o zarządzaniu ciągłością działania w przedsiębiorstwie i BCM.

10:00

Konferencja "BCM - od czego zacząć i jak przejść do wdrożenia" odbywa się dziś na Stadionie Narodowym. Początek zaplanowany jest na godz. 10:30, a gości powita prezes Andrea Simoncelli.

