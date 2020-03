W trudnych czasach luksusowa inwestycja to dobre zabezpieczenie majątku

Liberalizacja przepisów gospodarczych, prawnych oraz procesów administracyjnych, wydaje się koniecznością do ponownego napędzenia rynku. Samo „pompowanie” państwowych pieniędzy nie wystarczy - mówi Rafał Szczepański, wiceprezes zarządu BBI Development S.A., członek zarządu Złota 44 Sp. z o.o.

Jak obecna sytuacja może wpłynąć na rynek luksusowych apartamentów?

W tym momencie prawdopodobnie nie ma pewniejszej lokaty kapitału niż luksusowa nieruchomość, która trzyma wartość i staje się jednym z lepszych sposobów na zabezpieczenie majątku dla wielu inwestorów.

Inflacja oraz słabnący w ostatnich dniach kurs złotówki, skłaniają inwestorów do zakupu tego typu nieruchomości, szczególnie, że ich cena w euro również „maleje”. Warto też podkreślić, że podaż tego typu nieruchomości w Polsce jest ograniczona. Nieustannie obserwujemy zainteresowanie apartamentami Złotej 44 wśród potencjalnych Klientów, którzy w większości są przedsiębiorcami.

Duże kryzysy światowe wywołane czynnikami zewnętrznymi pokazują, że czas ich trwania jest relatywnie krótki. Powinniśmy się już teraz zastanowić, w jaki sposób rząd w Polsce usprawni obrót nieruchomości w zakresie prawnym i notarialnym? Liberalizacja przepisów i digitalizacja procedur staje się wręcz fundamentalną kwestią dla naszej branży w obliczu zagrożenia spowolnienia gospodarczego. Cały proces sprzedaży nieruchomości, bezpieczeństwo transakcji, usprawnienie procedur prawnych – to jedne z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi branża. Obecne tempo zmian na rynku nieruchomości wymusi przejście transakcji do digitalu. Klienci będą krok po kroku dostosowywać się do nowych realiów zakupowych, a te w dużej mierze przeniosą się do przestrzeni online. Naszym zdaniem biznes będzie doskonale potrafił zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości. Wiele spraw zawodowych może przecież toczyć się online. Dlatego też, pracujemy nad wdrożeniem technologii, które pozwolą Klientom właściwie zapoznać się z ofertą Złotej 44, bezpiecznie i bez problemów ulokować kapitał w luksusowej nieruchomości.

Czy ucierpi popyt, podaż, a może coś zadzieje się z cenami?

Popyt wśród osób bardzo zamożnych nie spadnie. Natomiast podaż sukcesywnie będzie się zmniejszać, zostanie ograniczona. Decyzje o budowaniu luksusowych nieruchomości podejmuje się w optymistycznych czasach, przy dobrych prognozach bankowych. Dzisiejsze warunki rynkowe nie sprzyjają tego typu planom, byłaby to zbyt ryzykowna inwestycja, a koszty jej powstania przekroczyłyby akceptowalny próg. Projekty, które w tym momencie są realizowane mogą być opóźnione lub ostatecznie droższe przez dodatkowe koszty związane z niedoborami pracowników i materiałów.

Apartamenty w Złotej 44 to absolutnie unikalna inwestycja, która jest w dzisiejszych realiach i warunkach rynkowych nie do powtórzenia. Apartamentowiec został wybudowany z wielkim rozmachem, prawie 300 luksusowych apartamentów w centrum Warszawy to realizacja, która wciąż pozostaje liderem nieruchomości luksusowych w Polsce. Aby wybudować nieruchomość luksusową należy wziąć pod uwagę zabezpieczenie dostaw niezbędnych komponentów najwyższej jakości, często sprowadzanych z różnych miejsc świata. Tutaj przykładem będzie kamień wykorzystany w części wspólnej naszego apartamentowca, który wydobywany jest wyłącznie w Szwajcarii.

Aby rynek mógł sprawnie funkcjonować w nowych realiach potrzebna jest również liberalizacja prawa. Dziś proces inwestycyjny to przede wszystkim skomplikowane procedury administracyjne, które wiążą się z zaangażowaniem wielu stron, przez co finalizacja projektu jest wydłużona w czasie.

Aparat administracyjny i system sądowniczy został dziś osłabiony przez kryzys związany z koronawirusem, a to jak wiemy spowalnia ich funkcjonowanie, co skutkuje dalszym wydłużaniem procesów inwestycyjnych. Jeżeli gospodarka ma ruszyć do przodu, załatwienie tych kwestii wydaje się koniecznością.

Jakie są perspektywy na przyszłość dla tego rynku?

Kryzys to moment przejściowy. Sytuacja na świecie się ustabilizuje i wtedy cała branża wróci na właściwe tory. Tempo sprzedaży naszych apartamentów nie maleje, mamy za sobą najlepszy rok więc w przyszłość patrzymy z optymizmem. Luksusowe inwestycje, które są obecnie realizowane zostaną oddane do użytku w zupełnie innych realiach, ich ceny będą dużo wyższe, nawet ze względu na koszty materiałów i pracy. Liberalizacja przepisów gospodarczych, prawnych oraz procesów administracyjnych, wydaje się koniecznością do ponownego napędzenia rynku. Samo „pompowanie” państwowych pieniędzy nie wystarczy.

Czy wciąż to opłacalna inwestycja?

Nie mamy co do tego wątpliwości. Ceny nieruchomości luksusowych w ostatnich latach rosną w bardzo dynamicznym tempie. Jeszcze 8 lat temu sytuacja na rynku nieruchomości w Berlinie była analogiczna do tej w Warszawie, w tej chwili luksusowe nieruchomości w stolicy Niemiec stanowią średnio trzykrotność cen warszawskich. Wzrosty cen w naszym regionie obserwujemy również na przykładzie czeskiej Pragi. Biorąc pod uwagę inflację oraz fakt, że cena naszej nieruchomości w euro jest wciąż niezwykle atrakcyjna, jesteśmy pewni, że inwestycja w nieruchomości luksusowe to stabilna lokata kapitału.

Jeśli inwestować w luksusowy apartament to jaki? Co brać pod uwagę przy wyborze? Jakie apartamenty przyniosą inwestorom największy zysk i w jakim teraz czasie? Czy ten czas się wysłuży?

Warto zainwestować pieniądze w wyjątkową nieruchomość, w świetnej lokalizacji. Od wielu lat słyszymy, że nie ma bezpieczniejszej inwestycji niż nieruchomości, których wartość z biegiem lat wciąż stabilnie rośnie. Złota 44 to budynek zlokalizowany w sercu stolicy, jesteśmy pewni, że w ciągu najbliższych kilku lat nie powstanie w Warszawie tak luksusowa przestrzeń z widokiem na PKiN. Przy wyborze wymarzonego apartamentu należy wziąć pod uwagę jakość wykończenia, dostępność wachlarza udogodnień, rozwiązania ekologiczne budynku, ponadczasowy design oraz unikatowość projektu. Nasze apartamenty są wykończone „pod klucz”, współpracujemy z najlepszymi galeriami zajmującymi się aranżacją wnętrz, dzięki czemu design jest idealnie dopasowany do charakteru i zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Jakie plany ma deweloper? Ile wolnych apartamentów zostało jeszcze na Złotej?

W ofercie Złotej 44 pozostało niespełna 17 % luksusowych apartamentów, w większości na najwyższych piętrach, a im wyżej tym bardziej spektakularny widok i wyższa rynkowa wartość apartamentu. Na swojego właściciela czeka obecnie trzypoziomowy penthouse o powierzchni 600 m2 wraz z prywatnym tarasem na 53 piętrze. Jest to absolutnie wyjątkowa nieruchomość, a jej właściciel będzie cieszył się najlepszym widokiem na Warszawę. Niezwykle przestronne apartamenty, które zostały w naszej ofercie, z pewnością wzbudzą zainteresowanie Klientów z pokaźnym portfelem, którzy wolą trzymać w nim wyjątkowy apartament niż gotówkę. W czasach kryzysu nasze pieniądze z pewnością będą bardziej bezpieczne, jeżeli ulokujemy je w „4 ścianach”, na dodatek bardzo atrakcyjnych.

