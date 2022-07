Jak odzyskać pieniądze i zachować dobre relacje z klientami

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Sprzedany towar czy zrealizowana usługa to dla firmy powód do zadowolenia. Jednak o pełnej satysfakcji można mówić dopiero wtedy, gdy zapłata dotrze na konto. Dochodzenie należności to dla przedsiębiorców niekomfortowa sytuacja, wymagająca odpowiednich umiejętności i konsekwencji w działaniu. Ten ciężar zdejmują z nich firmy windykacyjne, co pozwala zachować korzystne relacje z kontrahentami.