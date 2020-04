Jak optymalizować dystrybucję w trudnych czasach - 5 kroków

Warunki kwarantanny wprowadzone w związku z pandemią COViD-19 w znacznym stopniu wpłynęły na oblicze całej gospodarki. Stały się również poważnym wyzwaniem dla sektora dystrybucji. Warto jak najwcześniej zastanowić się nad efektywnymi działaniami optymalizacyjnymi, pozwalającymi na zachowanie potencjału i podnoszenie wskaźników biznesowych pomimo utrudnień.

Pandemia koronawirusa to potężne wyzwanie nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej, ale także całej gospodarki. Sytuacja, której nikt nie mógł przewidzieć i odpowiednio się do niej przygotować, w znaczącym stopniu wpłynęła zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorców, jak i konsumentów. Nawet dzisiaj przyszłość wielu branż jest wielką niewiadomą, ponieważ nikt nie jest w stanie określić, ile potrwa sama pandemia oraz związane z nią działania zapobiegawcze, oraz jak będzie wyglądać nasze życie w następnych miesiącach czy latach. Pewne jest natomiast to, że w szczególny sposób wpłynie to na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw: część z nich już teraz stanęła na krawędzi bankructwa, inne rozważają redukcję zatrudnienia lub borykają się z poważnymi problemami z płynnością. Dotyczy to również sektora dystrybucji, który musi radzić sobie z poważnymi wyzwaniami w tym zakresie. Stan epidemiczny wiąże się z nowymi obowiązkami i koniecznością wdrażania jeszcze skuteczniejszych strategii i kanałów dystrybucji.

Zobacz więcej Designed by Photoroyalty / Freepik

Sprawdź program webinarium "Jak pandemia COVID-19 wpłynie na sprzedaż i dystrybucję - ograniczenia ustawowe i prawne", 13 maja 2020 >>

Dystrybucja w dobie pandemii

Jeszcze niedawno wydawało się, że koronawirus z Wuhan będzie tylko lokalnym zagrożeniem, jednak rozprzestrzeniająca się w błyskawicznym tempie pandemia zmieniła nasze życie nie do poznania. Wiele wskazuje przy tym na to, że w skali globalnej odczujemy przede wszystkim jej gospodarcze konsekwencje. Już teraz dotykają one nie tylko najbardziej narażonych branż, jak gastronomii i turystyki, ale również szeregu innych podmiotów. Oprócz gwałtownego skurczenia rynku i ograniczenia konsumpcji wiele z nich musi radzić sobie również ze szczególnym reżimem sanitarnym związanym ze stanem zagrożenia epidemicznego czy problemami związanymi z ograniczeniem poruszania się, a zwłaszcza przekraczania granic. Zespół tych różnorodnych czynników w szczególny sposób skupia się na sektorze dystrybucji.

Kanały dystrybucji a kwarantanna

Sektor dystrybucji od dłuższego czasu musi radzić sobie z różnego typu ograniczeniami funkcjonowania i trudnościami, które zasadniczo są kompletnym novum. Według raportu „Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19” opracowanego przez Open Eyes Economy Summit oraz Gap już w styczniu znacząco spadły przewozy morskie, a wkrótce tego samego doświadczyły również przewozy lotnicze ładunków, drogowe przewozy międzynarodowe, a także krajowe. Zasadniczo jedynym sektorem dystrybucji, który nie odczuł negatywnych skutków kryzysu, są usługi kurierskie. Jak pokazują dane raportu, w niektórych branżach odnotowano nawet 100% wzrosty, wynikające w znacznej mierze z rosnącej popularności e-handlu oraz przekonania się do niego przez grupy, które do tej pory wybierały częściej stacjonarne zakupy. Rynek jest więc w znacznym stopniu zróżnicowany, dobór odpowiednich kanałów dystrybucji umożliwia z kolei zachowanie potencjału, a nawet odkrycie nowych perspektyw w czasie, kiedy większość podmiotów walczy o przetrwanie.

Dobry plan i narzędzia

Szczególne uwarunkowania wymagają szczególnego podejścia i wdrożenia w życie skutecznego planu. Ten powinien opierać się na zupełnie innym stosunku do samej dystrybucji, a zwłaszcza wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo kanałów dystrybucji. Również dostosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych i prawnych wymaga dostępu do fachowej i sprawdzonej wiedzy. Niestety aktualna sytuacja sprawia, że margines błędu jest bardzo nikły i w codziennym działaniu nie ma zbyt wiele miejsca na eksperymenty. Doskonałym sposobem na uzupełnienie informacji i poznanie sprawdzonych sposobów na optymalizację kanałów dystrybucji w dobie pandemii COViD-19 będzie wzięcie udziału w webinarze "Jak pandemia COVID-19 wpłynie na sprzedaż i dystrybucję - ograniczenia ustawowe i prawne", skupionym na funkcjonowaniu branży dystrybucyjnej w tym szczególnie trudnym czasie. Uwzględnienie porad ekspertów pozwoli nie tylko na minimalizację strat, ale również odkrycie nowych perspektyw, stojących przez przedsiębiorstwami handlowymi i logistycznymi.

Optymalizacja dystrybucji podczas pandemii

Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo wyróżnia się przede wszystkim elastycznością i umiejętnością dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań. Taka sama zależność dotyczy również wykorzystywanych kanałów dystrybucji. Aby cieszyć się maksymalną efektywnością, należy w jak największym stopniu dopasować je do obowiązujących przepisów i szukać potencjału w sektorach, które gwarantują dotarcie do klientów i skuteczną realizację zadań. Warto także pomyśleć o dodatkowych możliwościach, na których można skupić się w okresie zmniejszonego ruchu: inwestycje w nie mogą okazać się znakomitym wsparciem nie tylko w dobie pandemii, ale również po zniesieniu ograniczeń.

1. Dywersyfikacja kanałów dystrybucji

W okresie pandemii wiele firm przekonało się, jak ważna jest dywersyfikacja kanałów dystrybucji. Najbardziej skutki kryzysu odczują te podmioty, które nie stawiały na różnorodne rozwiązania w tym zakresie i skupiały się wyłącznie na jednym polu. Takie podejście może przynieść katastrofalne rezultaty nawet w zupełnie standardowych warunkach, jednak jest szczególnie niebezpieczne w dobie ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Jest to równocześnie dobra lekcja na przyszłość: dywersyfikacja – niezależnie od tego czy dotyczy dystrybucji, czy finansów – gwarantuje wyższe bezpieczeństwo, zwłaszcza w czasach kryzysu.

2. E-handel jest kluczowy

To, że w e-commerce drzemie olbrzymi potencjał, jest oczywistością. Ostatnich sceptyków powinny przekonać przykłady przedsiębiorstw, które znakomicie radzą sobie pomimo kryzysu, wykorzystując właśnie te kanały dystrybucji. Dotyczy to jednak nie tylko wielkich rynkowych graczy, którzy dysponowali odpowiednią strategią i procedurami, umożliwiającymi prowadzenie skutecznego handlu w sieci na wielką skalę, ale również wiele zdecydowanie mniejszych podmiotów, w tym te, które do tej pory nawet nie myślały o takim modelu dystrybucji. Zakupy online z dostawą do domu coraz częściej oferują także małe firmy. W wielu przypadkach przejście na tryb online nie wiąże się z dużymi kosztami a efekty mogą być bardzo satysfakcjonujące.

3. Inwestycja w e-commerce

Aby osiągnąć sukces w dzisiejszym biznesie, konieczne jest korzystanie z internetowych kanałów sprzedaży. Pandemia – a więc okres, w którym wiele podmiotów zwolniło obroty i przeszło w znacznej mierze do wirtualnej rzeczywistości – może być dobrym czasem na opracowanie odpowiedniej strategii i zainwestowanie w rozwiązania, które przełożą się na konwersję i pomogą osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w dłuższym okresie. Skuteczny e-marketing i pozycjonowanie z jednej strony, a rozwijanie działu e-customer care z drugiej pozwolą na osiągnięcie pełni efektywności niezależnie od warunków zewnętrznych.

4. Skorzystanie z pomocy

Z pewnością optymalizacja dystrybucji w wielu przypadkach będzie związana z kwestiami ekonomicznymi. Przedsiębiorstwa handlowe i logistyczne, podobnie do innych podmiotów, bardzo odczują skutki recesji. Nie warto jednak decydować się na ostateczne kroki pochopnie. Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej – choć krytykowana przez wielu analityków i ekonomistów – może okazać się kluczowa dla stanu zatrudnienia i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przed wdrożeniem awaryjnych planów należy więc dowiedzieć się, z jakich rozwiązań można skorzystać.

5. Omnichannel w dobie pandemii

Budując nową strategię dystrybucji, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki konsumenci poruszają się po rynku. Chociaż pandemia wymusiła w tym zakresie spore zmiany, nadal najważniejsza jest umiejętność dostosowania oferowanych kanałów dystrybucji do ich oczekiwań (nie zapominając przy tym o obowiązujących przepisach!). Aby działać skutecznie, należy postawić na wielokanałowość i stworzyć system, w którym poszczególne kanały dystrybucyjne będą ze sobą wzajemnie powiązane. Ułatwi to odbiorcom korzystanie z naszych usług i umożliwi osiąganie jeszcze wyższych zysków.

Autor: Paweł Łaniewski