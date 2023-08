Jak przyspieszyć firmową stronę? Poradnik dla menedżera

Cyfrowe doświadczenie klienta to zbyt poważna sprawa, byś zostawił ją w gestii ludzi od IT.

Zarządzanie ludźmi, zespołem, wojna o talenty i rozwój kariery, a także rezyliencja i psychologia organizacji to zagadnienia, które dominują w Akademii Lidera. Od czasu do czasu, tak jak dzisiaj, gości w niej inna tematyka — nowe technologie. Powód jest oczywisty: skoro firmy przechodzą cyfrową transformację, ich menedżerowie — przedstawiciele biznesu — też powinni być zaznajomieni z innowacjami IT i ich wpływem na procesy biznesowe. Tym razem uwagę kierujemy na szybkie strony internetowe — ważne zarówno dla największych instytucji, np. banków, jak też dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie przegap okazji, aby poszerzyć swoją wiedzę, dotyczącą rozwiązań mogących podnieść jakość doświadczeń konsumentów i użytkowników (ang. user experience – UX).

Czas to pieniądz

Santander Bank Polska pokazał, jak dzięki nowoczesnym technologiom i profesjonalnemu wsparciu zwiększać przewagę konkurencyjną i dbać o doświadczenie użytkownika. Firma uznała szybkie strony internetowe za jeden ze swoich priorytetów technologicznych i biznesowych. Ale od początku…

W świecie bankowości internetowej szybkość to podstawa sukcesu. Zamiast czekać, aż załaduje się powolna strona, klienci przenoszą się do konkurencji, dlatego Santander zdecydował się — z pomocą spółki e-point — na przyspieszenie swojej witryny.

Nowoczesne zaplecze technologiczne, stabilne systemy oraz zoptymalizowany frontend — czyli to, co widać na ekranie komputera, smartfonu lub innego urządzenia — jest punktem wyjściowym w rozwijaniu serwisu santander.pl oraz inwestycją w digital experience.

— Chcemy mieć najnowocześniejszą i najszybszą platformę WWW na polskim rynku bankowości. Nasi klienci zasługują na jak najlepsze doświadczenia cyfrowe — podkreśla Katarzyna Figlus, menedżerka zespołu serwisów i technologii webowych w Santander Banku Polska.

Zwiększ swoje kompetencje cyfrowe Stanisław Syty lider międzynarodowych zespołów deweloperskich Transformacja cyfrowa jest priorytetem dla 87 proc. kadry kierowniczej wyższego szczebla — wynika z badań Gartnera. Jednocześnie według różnych sondaży od 70 do 95 proc. przedsiębiorstw nie osiąga spodziewanych korzyści biznesowych z systemów ERP, chmury obliczeniowej, automatyzacji czy user experience. 70 proc. wdrożeń nie powiodło się z powodu oporu pracowników. Nie jest jednak tajemnicą, że za dużą część porażek odpowiadają menedżerowie, którzy dystansują się od cyfryzacji i uważają ją za domenę departamentów IT. To błędne myślenie. Bez zaangażowania prezesa, dyrektora generalnego, starszego księgowego takie projekty najczęściej skazane są na niepowodzenie. Co równie ważne, liderzy nie mogą polegać tylko na doświadczeniu biznesowym i zarządczym. Powinni również znać się na nowych technologiach. Dzięki temu będą podejmować lepsze decyzje dotyczące zakupu rozwiązań oraz współpracy z ich dostawcami i własnymi siłami IT, przewidzą też konsekwencje zmian i zneutralizują obawy pracowników.

Cel został osiągnięty: Santander.pl zajął we wrześniu 2022 r. pierwsze miejsce wśród najszybciej ładujących się serwisów polskich banków. Półtora roku temu był czwarty. Według pomiarów WebPageTest i PageSpeed Insights główne strony produktowe banku ładują się o 250-300 proc. szybciej niż przed zmianą. Efektem jest zmniejszenie o 75 proc. śladu węglowego przy pojedynczym wyświetleniu serwisu.

— Szybka, mocna technologicznie platforma internetowa pomaga nam zwiększyć sprzedaż ze stron i widoczność w Google’u. Praca nad doświadczeniem klienta i budową wizerunku stała się łatwiejsza — podkreśla Katarzyna Figlus.

E-commerce ze wspomaganiem

Rewolucja cyfrowa zmienia oblicze wielu sektorów gospodarki. Większość firm oświadcza, że chce iść z duchem czasu i dostosować się do nowych tendencji technologicznych i związanych z user experience. Niemniej między deklaracjami a rzeczywistością jest często rozziew.

— Narzędzia do pomiarów pokazują, że polskie firmy często nie dbają o szybkość i responsywność swoich stron internetowych. Może to świadczyć o tym, że kadra zarządzająca nie zdaje sobie sprawy, jakie korzyści oferuje szybki portal — uważa Katarzyna Figlus.

O co chodzi z tym UX User experience, UX (z ang. doświadczenie użytkownika) — całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu lub usługi. Dyscyplina łączy część techniczną i użytkową (jak coś działa) z psychologiczną (po co to w ogóle powstało). Z terminem UX spotkamy się najczęściej w programach komputerowych, aplikacjach mobilnych i właśnie na stronach WWW.

Szybkość i łatwość nawigacji stron są ważne w każdej branży, nie tylko w bankowości i finansach. Dlatego wszystkie firmy, które prowadzą sprzedaż online, powinny w nie zainwestować — uważa przedstawicielka Santandera. W przeciwnym razie narażają się na utratę klientów, zysków i zaufania. Potwierdzają to badania Google’a, według których każda sekunda opóźnienia we wczytywaniu strony obniża konwersję nawet o 20 proc., a ponad połowa (53 proc.) użytkowników rezygnuje z odwiedzin, jeśli czas wczytywania przekracza trzy sekundy. Do myślenia daje też analiza Amazona: w wypadku amerykańskiego giganta e-commerce wydłużenie ładowania strony o 1 sekundę spowodowałoby stratę 1,6 mld USD rocznie.

— To najlepszy dowód na to, że szybka strona internetowa to same korzyści — mówi Katarzyna Figlus.

Zgadza się z nią Piotr Różycki, menedżer ds. kluczowych klientów w firmie e-point, który zwraca uwagę na to, że współczynnik porzuconych koszyków w e-commerce sięga nawet 70 proc., co czwarta (24 proc.) niedokończona transakcja online spowodowana jest problemami technicznymi ze stroną WWW.

— Dziś, gdy rynek jest bardzo konkurencyjny i wymagający, szybkość strony ma duży wpływ na doświadczenie, konwersję i pozycję w wynikach wyszukiwania. Przyznają to klienci. Przykładem są turyści, którzy w wakacje wybierają biura podróży zapewniające szybki i sprawny serwis, nawet jeśli ich oferta nie jest najlepsza — podkreśla Piotr Różycki.

Z kim to zrobić

Wielu przedsiębiorców i menedżerów mówi o konieczności przyspieszenia stron internetowych, ale wstrzymują się z tym, bo nie wiedzą, komu powierzyć to zadanie.

— Pozornie oferta rynku jest bardzo szeroka. Gdy jednak zaczniemy szukać konkretnych wyników, historii sukcesu czy studiów przypadków, okaże się, że nie jest to takie proste. Dlatego w Santanderze korzystamy z doradztwa sprawdzonego partnera, który wie, jak skutecznie budować szybkie serwisy internetowe i ma w tym duże doświadczenie — tłumaczy Katarzyna Figlus.

Piotr Różycki dodaje, że różnorodność metod, narzędzi i technologii utrudnia wybór firmy, która przyspieszy stronę internetową. Warto więc kierować się opiniami przedsiębiorstw, które już korzystały z takich usług. Poproszenie o referencje niewiele kosztuje, a może uchronić przed podjęciem złej decyzji.

— Najlepiej postawić na firmę, która oferuje kompleksowe usługi — fachowo zaudytuje stronę, a później zaprojektuje i wdroży zmiany w UX, grafikach i kodzie, by osiągnąć zamierzone cele. Warto wziąć pod uwagę doświadczenie i osiągnięcia dostawców. Ci, którzy mają największe sukcesy w takich projektach, prawdopodobnie zaproponują najlepsze rozwiązania — uważa przedstawiciel e-pointu.

Najważniejsze technologie dla firm Trendy technologiczne dla biznesu na 2023 r. według firmy Deloitte – nieograniczona i wirtualna rzeczywistość – sztuczna inteligencja – cloud computing (właściwie multicloud) – elastyczny rozwój pracowników IT – blockchain – technologie mainframe

Podsumujmy — strona internetowa firmy jest jej wizytówką i oknem na świat. To przez nią klienci poznają ofertę, wartości i misję przedsiębiorstwa, a także nawiązują z nim kontakt. Co więcej, z jej pomocą robią zakupy i zawierają transakcje. Dlatego jest tak ważne, aby witryna była funkcjonalna i szybka. Nie chodzi tylko o sprawy techniczne, które leżą w gestii specjalistów IT, ale również o aspekty biznesowe, nad czym pieczę trzymają menedżerowie. To oni powinni zabiegać o przyspieszenie portali. Tak jest w Santander Banku Polska i tak powinno być w innych firmach, zwłaszcza tych, które zajmują się e-commerce.