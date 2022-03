Jak radzić sobie z emocjami w ekstremalnych czasach

O komentarz w kwestii tego, jak powinniśmy się dbać o siebie w obecnych czasacg poprosiliśmy Tomasza Kalko, coach’a, mówcę motywacyjnego i menedżera z dwudziestoletnim stażem.

Ograniczyć media

Warto rozumieć, że media informacyjne, oprócz swojej misji związanej z przekazem aktualności, to po prostu biznes, polegający na zatrzymaniu naszej uwagi i pokazywaniu nam jak największej ilości reklam. I aby ten biznes działał, najlepszą metodą jest wywoływanie lub wzmacnianie silnych emocji, takich jak strach. Czyli stara prawda o tym, że z punktu widzenia mediów „najlepsze wiadomości, to złe wiadomości” nie straciła na aktualności. Dlatego warto, nie podsycać tego strachu.

Czystość informacji

Można pomyśleć o przeniesieniu się na takie portale jak np. strona PAP, gdzie będziemy mieli czyste informacje, bez podsycania emocji. No i do tego, pamiętać o dyscyplinie, czyli nie zaglądaniu tam, co 20 minut a najlepiej maksymalnie raz dziennie, na 10-15 minut. To wystarczy aby być na bieżąco.

Unikanie dyskusji

Warto rozważyć unikanie dyskusji i wizualizowania sobie najczarniejszych scenariuszy, które oczywiście są możliwe. Ale warto pamiętać, że nasz umysł ma funkcję ochrony naszego życia, która trochę zmusza nas do widzenia najczarniejszych opcji. To właśnie ten tryb, pozwalał naszym przodkom przetrwać. Ale jeżeli pozwolimy umysłowi „popłynąć” w tych czarnych wizjach, będziemy się czuć coraz gorzej.

Ruch i relaksacja

Strach a tym bardziej permanentny lęk, pozostawia w naszym ciele „ślad hormonalny”. Najprostszą metodą, wyczyszczenia psychiki, jest ruch. Dla jednych będzie to szybki spacer, dla innych siłownia. Jest to najprostsza metoda. Ci którzy potrafią, mogą osiągnąć podobne efekty ćwiczeniami relaksacyjnymi opartymi na wizualizacji.

Inną metodą, którą widzimy w społeczeństwie i która jest jak najbardziej prawidłowa, jest zamienienie lęku na działanie. To pomaganie osobom uciekającym przed wojną, jest bardzo skuteczną metodą na opanowanie ego lęku przed śmiercią, który pojawiła się razem z doniesieniami.

Jak powinien zachować się lider w takich chwilach.

Pozwolić na wspólnotowe działania pomocowe. To pomoże przenieść emocje lęku na działanie (rozwiązania).

Poprosić o pracowników ograniczone korzystanie z mediów społecznościowych. Jednak ważne, aby to nie była zakaz, a raczej prośba z wyjaśnieniem.

Zorganizować spotkanie / spotkania w małych grupach, w trakcie których pracownicy będą mogli podzielić się swoimi emocjami.

Pozwolić osobom o bardzo wysokim poziomie lęku lub wręcz widocznej paniki, na krótki urlop lub pracę z coachem, psychologiem lub terapeutą. To ważne, ponieważ takie osoby mogą przenosić swoje emocje na resztę zespołu.

Autor komentarza: Tomasz Kalko, coach, mówca motywacyjny i menedżer z dwudziestoletnim stażem.