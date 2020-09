Jak rozwiązać spory, czyli debata o transporcie intermodalnym

Transport intermodalny to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w branży logistycznej. Dlaczego jest on tak ważny z punktu widzenia biznesowego i politycznego? Jak rolę pełni w Polsce i w naszym regionie, jakie są prognozy dla tej branży? – to niektóre tematy, które poruszymy podczas debaty online „Pulsu Biznesu” zatytułowanej „Bariery rozwoju transportu intermodalnego”, którą będzie można obejrzeć w najbliższą środę 16 września. Podczas dyskusji zastanowimy się też, jak wygląda współpraca pomiędzy wszystkim instytucjami zaangażowanymi w tej branży, jak rozwiązać spór między spedytorami a dostawcami infrastruktury dotyczące m.in. kontrowersyjnej opłaty manipulacyjnej, jaki działania w tej kwestii podejmują regulatorzy?