Jak skutecznie odłożyć na emeryturę?

Jeśli chcemy zapewnić sobie środki na jesień życia, musimy zatroszczyć się o to z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż pieniądze z ZUS będą niższe niż byśmy chcieli.

Demografia jest bezlitosna. Społeczeństwo się starzeje, na emerytury przechodzimy wcześnie, a stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64, czyli tzw. silver generation, według OECD 1 w Polsce ciągle jest jedną z najniższych w Europie. Tymczasem jest to pokolenie, które chce korzystać z życia, uczyć się, podróżować i rozwijać pasje, a po przejściu na emeryturę nie zamierza rezygnować z aktywności. To wszystko wymaga pieniędzy.

Przyszłość nie wygląda różowo. Obecnie jest więcej pracujących niż emerytów, ale to wkrótce się zmieni. Stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, jest coraz niższa i jak przewidują ekonomiści, spadnie z obecnych 55 proc. do około 26 proc. w 2060 r. a dla zarabiających więcej niż średnia krajowa, stopa zastąpienia jest jeszcze niższa.

Trzeba oszczędzać

Dodatkowe oszczędzanie na jesień życia jest zatem koniecznością. Do wyboru mamy oszczędzanie ze wsparciem pracodawcy, trzeciofilarowe konta IKE IKZE, polisy na życie czy inwestowanie na własną rękę, np. w nieruchomości.

Każda z metod oszczędzania na emeryturę ma wady i zalety. Wprowadzane obecnie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to oszczędzanie ze wsparciem pracodawcy. Podstawowym źródłem finansowania są obowiązkowe wpłaty podstawowe. Uczestnik (który do PPK trafia automatycznie, ale później może się wypisać) wpłaca do PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia, a pracodawca dopłaca kolejne 1,5 proc. pensji pracownika. Oprócz obowiązkowych wpłat pracodawca może dodatkowo dopłacać do PPK danego pracownika do wysokości 2,5 proc. jego wynagrodzenia, natomiast pracownik kolejne 2 proc. Zaletą tego programu jest to, że pieniądze na konta wpływają nie tylko z wynagrodzenia pracownika, ale też od pracodawcy oraz od państwa. Natomiast wadą – dodatkowe koszty dla firm i konieczność zapłacenia przez pracownika podatku od wpłaty pracodawcy.

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) polegają na tym, że pracodawca odkłada co miesiąc środki dla swoich pracowników na prywatną emeryturę, niezależną od ZUS i OFE. Wysokość składek jest określana kwotowo lub jako procent wynagrodzenia (maksymalnie 7 proc.). PPE od PPK różnią się tym, że są dla pracodawców dobrowolne, nie wymagają też współfinansowania ze strony pracowników. Minusem programu jest to, że założenie PPE jest decyzją pracodawcy.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wiążą się ze zwolnieniem od podatku, o ile wstrzymamy się z wypłatą środków z IKE do 60. roku życia (albo po nabyciu uprawnień emerytalnych po ukończeniu 55 lat), a z IKZE do 65. roku życia. Przy czym wysokość wpłat jest ograniczona. W 2020 r. na IKZE można wpłacić maksymalnie 6 272,40 zł, a na IKE 15 681 zł.

IKE i IKZE to nie są osobne produkty finansowe. To raczej „opakowania” dla różnych rozwiązań dostępnych na rynku. Zaletą IKZE jest możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania natomiast istnieje konieczność zapłaty 10 proc. podatku od wypłaty. W IKE z kolei przy wypłacie środków nie płacimy nic, ale za to nie możemy odliczać wpłat od podstawy opodatkowania.

Polisa na życie jest uniwersalna

Oferta w zakresie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę może obejmować także klasyczne polisy na życie i dożycie, ubezpieczenia na całe życie bądź ubezpieczenia na życie z gwarantowaną emeryturą. Polisa taka „zszyta” jest niejako z dwóch części: ochrony dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz wypłaty świadczeń po osiągnięciu przez ubezpieczonego wskazanego w umowie wieku. Klient opłaca składki, a jeśli zacznie to robić już w młodości, to nawet niewielkie kwoty wystarczą, żeby uzbierać całkiem pokaźny kapitał na jesień życia.

Do zalet tego rozwiązania zalicza się możliwość zabezpieczenia bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego przed okresem emerytalnym, a także ochrona na wypadek ciężkiej choroby czy pobytu ubezpieczonego w szpitalu, czyli wsparcie finansowe wtedy, kiedy jest ono najbardziej potrzebne. Istotnym plusem tego rozwiązania jest także to, że pieniądze, które otrzymamy na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu.

Istnieją też polisy na życie stricte ochronne, bez części oszczędnościowej, tzw. ubezpieczenia terminowe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób posiadających już rozwiązanie emerytalne, ale pragnących mieć spokój ducha dla siebie i rodziny na wypadek tragicznych zdarzeń w okresie przedemerytalnym.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie, główną przyczyną zakupu tego ubezpieczenia jest chęć zapewnienia bliskim wsparcia finansowego w razie śmierci ubezpieczonego: 22% ankietowanych deklaruje, że kupiło polisę na życie z powodu odpowiedzialności za rodzinę, 7% nie chce obciążać najbliższych swoimi zobowiązaniami finansowymi, a 13% respondentów myśli o zabezpieczeniu kosztów swojego pochowki i pogrzebu.

W Unum terminowa polisa na życie posiada unikalną cechę, a mianowicie gwarantowaną możliwość konwersji. Oznacza to, że ubezpieczony może zamienić polisę terminową na ubezpieczenie na całe życie bez względu na stan zdrowia w chwili konwersji. Zatem kupując polisę terminową, zapewniamy sobie na przyszłość ubezpieczalność, czyli eliminację oceny ryzyk zdrowotnych, które mogę wpłynąć na brak możliwości kupna polisy lub jej wyższy koszt.

