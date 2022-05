Jak trwałe będzie odbicie?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przeszło 2% wzrostami, a główne indeksy stopniowo odrabiają wcześniejszą przecenę spowodowaną obawami o wyhamowanie aktywności gospodarczej przez podwyżki stóp procentowych.

Powell podczas swojego wczorajszego wystąpienia trzymał dotychczasowy ton, zakładający podwyżki po 50 punktów bazowych na kolejnych dwóch posiedzeniach. Podkreślił on, że Fed będzie podnosił stopy procentowe do czasu pojawienia się ewidentnych oznak hamowania inflacji. Gołębio nastawiony Evans z oddziału Fed w Chicago powiedział natomiast, że spodziewa się powrotu do standardowych podwyżek w dalszej części roku.