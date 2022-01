Jak uniknąć nieuczciwych odbiorców? Radzi Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services

W opinii wielu ekonomistów pandemia spowodowała zerwanie tradycyjnych łańcuchów dostaw. Kto miał dostawców w Chinach czy innych krajach Azji, boleśnie odczuł opóźnienia w produkcji komponentów. Skłoniło to wiele firm do poszukiwania dostawców we własnym kraju lub wewnątrz wspólnego obszaru gospodarczego, np. Unii Europejskiej. To jeden z czynników, który może okazać się szansą dla polskich eksporterów.

Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services Druga szansa wiąże się z eksplozją popytu na konsumpcyjne dobra trwałe. Skorzystali z tego polscy eksporterzy mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, tkanin, sprzętu RTV AGD. Nie zawsze jednak nowy odbiorca zagraniczny oznacza trwałe i bezpieczne przychody. Eksport to także ryzyko, które rozsądni przedsiębiorcy minimalizują jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Jednym ze sposobów na uniknięcie nieuczciwych czy niewypłacalnych odbiorców zagranicznych jest współpraca z firmą faktoringową. W Bibby Financial Services obserwujemy wzrost zainteresowania faktoringiem eksportowym. Jest to rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby przed podpisaniem kontraktu dokładnie „prześwietlić" zagranicznego odbiorcę. Nawet w dobie internetu nie jest to wcale takie proste. Tzw. biały wywiad gospodarczy najlepiej zostawić fachowcom, którzy sprawdzą, czy dana firma opóźniała się już kiedyś z płatnościami i czy jest rzetelnym partnerem biznesowym. Międzynarodowa firma faktoringowa, taka jak Bibby Financial Services, ma możliwość sprawdzenia sytuacji płatniczej odbiorców zarówno w swoich biurach w innych krajach, jak i w wywiadowniach gospodarczych, z którymi współpracuje lokalnie. W przypadku nowych relacji handlowych z zagranicznym odbiorcą warto rozważyć finansowanie w postaci faktoringu pełnego (bez regresu). Zawiera on ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W drugiej połowie 2021 r. nasiliły się oszustwa polegające na podszywaniu się pod znaną firmę handlową (tzw. European Distribution Fraud). Przedsiębiorca myśli, że prowadzi negocjacje z uznaną firmą, ale gdyby sprawdził dokładnie adres, z którego przychodzą maile, okazałoby się, że jest tam drobna różnica (np. dodatkowa kropka bądź brak litery), a domena działa zaledwie od kilku miesięcy. Dla eksporterów to kolejny powód do zachowania czujności lub powierzenia weryfikacji odbiorców firmie faktoringowej. Oferta faktoringu na polskim rynku jest szeroka, ale dla eksportera kluczowy powinien być zasięg faktora, a więc czy jest to firma międzynarodowa z biurami w wielu krajach. Dzięki temu faktor będzie mógł kontaktować się bezpośrednio z odbiorcami, np. aby potwierdzić dostawę, a w razie potrzeby korzystać ze wsparcia oddziałów w innych krajach. Warto sprawdzić, czy dana firma prowadzi weryfikację udokumentowania i finansowanie dopasowane do różnych rodzajów Incoterms, np. na podstawie EXW - Ex Works (czyli w momencie, gdy wyroby przejdą przez urząd celny w kraju odbiorcy). Co ciekawe, można zaobserwować, że dyscyplina płatnicza zagranicznego odbiorcy wzrasta, gdy faktury cedowane są na międzynarodową firmę faktoringową. Wszystkie opóźnienia w płatnościach będą negatywnie rzutowały na jego wiarygodność, nie tylko w tej jednej relacji biznesowej, ale we wszystkich ocenianych globalnie przez faktora.