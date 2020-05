Jak uruchomić wartość drzemiącą w danych w czasie kryzysu?

Kryzys i recesja to dla większości firm czas na zmianę priorytetów przykładanych do działań biznesowych. Organizacje podchodzą do tego w różny sposób. Oczywiście jest wiele takich, które nie mają już wielu możliwych rozwiązań i „stoją pod ścianą”, bo albo przejadły owoce rosnącego rynku, albo liczyły, że wzrost będzie trwał nieprzerwanie. Gdy spojrzymy na historię, widzimy, że w tak przełomowych okresach przegrywają najsłabsi, a silniejsi zdobywają wolną część rynku.

Co może pomóc firmie, aby znaleźć się po stronie wygranych w takiej grze? Chciałbym skupić się na temacie, który według wielu prognoz powinien być kluczowy dla dekady 2020-2030, a mianowicie na danych i zaawansowanej analityce biznesowej.

Zobacz więcej Mariusz Jażdżyk

Sprawdź program webinarium "Jak transformować biznes opierając się na danych", 3 czerwca 11:00 >>

Wykorzystanie analityki i inteligentnych decyzji, bazujących na danych, wymaga złożenia wielu elementów. Brak któregokolwiek z nich spowoduje mniejszą lub większą porażkę i konieczność rozpoczynania kolejnej próby. Samo próbowanie i testowanie jest niezbędne. Zagadnienia łączące dane, technologię i aktualną sytuację firmy są unikalne i iteracyjna pętla testowania, modyfikowania i wdrażania kolejnych, lepszych podejść jest nieunikniona. To podejście to AGILE, stosowany w rozwoju oprogramowania. Jest on niezbędny do transformacji biznesowej firmy i różni się tym od tradycyjnego podejścia, że tu nie oszukujemy się co do faktu, że już na początku znamy zakres wszystkich prac i potrafimy niezwykle dokładnie je wycenić.

Jeśli praca konieczna do wykonania jest jeszcze nieokreślona, to co w takiej sytuacji jest stałe? Odpowiedź jest prosta – określony cel biznesowy. Musimy znaleźć takie zastosowanie dla danych i technologii, aby jak najwcześniej wyniki z naszych prac realnie wpłynęły na przynajmniej jedną decyzję podejmowaną w firmie, czy na jeden z procesów biznesowych. To powinno wpłynąć na poprawę choćby najmniejszych działań firmy. Gdy mamy zidentyfikowane takie miejsce, będziemy na podstawie analiz i naszych wyników potrafili określić liczbowo (np. w pieniądzach, czasie lub innym istotnym mierniku) ten wpływ.

Jak dojść do działających mechanizmów, reguł, modeli, które mają nam zapewnić takie funkcjonowanie? Stać na to podmioty takie jak Google, czy Facebook. Jednak czy każda organizacja może sobie na taką nowoczesność pozwolić? Oczywiście każda firma ma inne możliwości. Różnice biorą się nie z dostępu do technologii, co wydawałoby się pierwszym istotnym problemem. Najnowocześniejsza technologia dostępna jest już dzisiaj w postaci oprogramowania darmowego (open source). Istotne jest wykorzystanie dostępnych komponentów, ułożenie ich w architekturę techniczną, odpowiednio wkomponowaną w istniejące środowisko firmy i przetwarzającą dane w dobre decyzje.

Dane są ostatnim elementem wymienianym tutaj, jednak najtrudniej dostępnym. Zaawansowani gracze rynkowi po wykorzystaniu danych własnych realizują skomplikowane strategie pozyskania danych od partnerów, innych podmiotów i bezpośrednio od swoich użytkowników. Bez danych, które są regularnie dostępne, prawdziwe, legalne i technicznie możliwe do przetworzenia nie można startować z żadnym pomysłem budowy analityki.

Podsumowując, czynniki niezbędne do wykorzystania danych do inteligentnych decyzji to: cel biznesowy połączony ze strategią firmy, dobrze wybrana i zintegrowana technologia, dane i strategia pozyskiwania ich oraz aspekt współpracy członków zespołów. O wiele więcej szczegółów na tematy wymienione powyżej przedstawię podczas organizowanego wraz z Pulsem Biznesu webminar’u, który odbędzie się na początku czerwca.

Autor: Mariusz Jażdżyk jest autorem książki „Chief Data Officer”, będącej przewodnikiem dla liderów transformacji opartej na danych. Posiada doświadczenie w budowie największych środowisk analitycznych i digital’owych dla polskich operatorów telekomunikacyjnych i branży marketingowej. Jest ekspertem Komisji Europejskiej. Weź udział w webinarze "Jak transformować biznes opierając się na danych" prowadzonym przez autora >>