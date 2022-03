Jak wojna zmienia perspektywy inwestycji zagranicznych

Niektóre firmy mogą rezygnować z inwestowania w Polsce z powodu podwyższonego ryzyka. Ale inne mogą się szybciej rozwijać.

Tuż przed wojną rosyjsko-ukraińską inwestycje zagraniczne płynęły do Polski bardzo szerokim strumieniem, co potwierdzają najnowsze dane NBP. Wojna może wiele zmienić, choć nie wiemy jak bardzo i w jakim kierunku. Ale wyróżniłbym dwa zjawiska, które już dziś można zidentyfikować, i których śladów będziemy mogli szukać w danych i informacjach korporacyjnych. Z jednej strony rośnie niewątpliwie awersja do ryzyka inwestowania w Polsce, czyli kraju, który jest dość blisko linii walki. Z drugiej strony następują przesunięcia w łańcuchach dostaw, które mogą premiować niektóre polskie firmy.