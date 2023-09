Jak wygląda komunikacja banku z klientem w związku z KYC Partnerem publikacji jest ING Bank Śląski

Procedurę KYC (ang. know your customer) po polsku określamy mianem „poznaj swojego klienta”. Stosują ją: banki, biura rachunkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy ubezpieczeniowi, instytucje świadczące usługi płatnicze, fundusze inwestycyjne, operatorzy pocztowi i wiele innych jednostek wymienionych we właściwych przepisach. Robią to, aby przeciwdziałać przestępstwom finansowym. W tym celu zbierają dane niezbędne do przeprowadzenia procedury. ING Bank Śląski tłumaczy, co się dzieje, jeśli w dostępnych dla niego źródłach nie ma wystarczających lub aktualnych informacji.

