Jak wygodnie finansować transakcje handlowe?

Rozmowa z Michałem Dąbrowskim, ekspertem z Biura Produktów Finansowania Handlu w Banku Pekao SA

Jak ważne w działalności Pekao SA jest finansowanie handlu?

To jeden z kluczowych obszarów bankowości dla klientów korporacyjnych. Oferujemy im również produkty zabezpieczające, rozliczeniowe, gwarancje bankowe, akredytywy, inkasa, finansowanie wierzytelności – zarówno naszych klientów, jak i ich kontrahentów.

Jakie są główne potrzeby klientów firmowych?

To właśnie finansowanie wierzytelności, ponieważ służy poprawie płynności i rozwiązuje problem zatorów płatniczych powszechny w rozliczeniach między firmami. Dlatego szukamy rozwiązań, które uzupełniłyby finansowanie i zwiększyły jego dostępność. Jednym z nich jest wprowadzona niedawno Otwarta Platforma Finansowania.

Co to za produkt i dla kogo jest przeznaczony?

To platforma udostępniona w sieci internetowej wszystkim chętnym – także firmom, które nie są klientami banku. Pozwala na skorzystanie z produktów finansowania należności. Tworząc Otwartą Platformę Finansowania, do minimum ograniczyliśmy obieg papierowych dokumentów.

Jak działa platforma?

Ma na celu pewną otwartość. Z oferty finansowania mogą korzystać także firmy, które nie są naszymi klientami, ale są w relacjach biznesowych z naszymi klientami. Współpracującym z bankiem przedsiębiorcom przyznajemy limity finansowe i mogą oni przez platformę zaprosić swoich dostawców do skorzystania z finansowania, w ramach takiego przypisanego limitu. Rozwiązanie nie wymaga od dostawców dostarczania żadnych dokumentów. Jedyne, co taki nieklient musi zrobić, to zaakceptować ofertę przez platformę. I właściwie od razu faktury są finansowane. Dzięki czemu przedsiębiorcy nie muszą czekać na pieniądze do terminu płatności ani martwić się o opóźnienia.

To oferta tylko dla dużych czy również dla małych i średnich firm?

Oczywiście także dla dużych, ale zawirowania dotyczące płynności dotyczą przede wszystkim sektora MŚP. Dlatego to z myślą o nim przygotowaliśmy ten produkt. Małym i średnim firmom chcemy dać również możliwość wejścia przez platformę do Pekao SA, zobaczenia, co możemy zaoferować, jak pomóc w rozwoju. W platformie widzimy sposób na rozpoczęcie relacji z wieloma firmami, które dotychczas nie były naszymi klientami. Chcemy pokazać, że finansowanie, które mogą uzyskać w banku, jest proste, szybkie i łatwo dostępne w ramach ich relacji z naszymi klientami.

Czy jest to produkt skierowany do jakichś określonych sektorów lub branż?

Zatory płatnicze czy po prostu odroczone płatności na podstawie istniejących wierzytelności, faktur, relacji biznesowych, istnieją w każdej branży. Dlatego nie faworyzujemy żadnej z nich.

Co poza niwelowaniem zatorów płatniczych platforma daje klientom?

Jest kompleksowym narzędziem do tego, by analizować, monitorować i raportować wszystkie operacje związane z wierzytelnościami pomiędzy naszymi klientami a ich kontrahentami. Pozwala także bankowi i klientowi na zamieszczanie ofert, z których dostawca może skorzystać. Jeśli ktoś już używa platformy i ma podstawowy produkt finansowania wierzytelności w ramach struktur finansowania dostawców, to możemy mu zaoferować każdy inny produkt dostępny w Pekao SA. A przez platformę jest to dużo łatwiejsze, niż gdyby taki przedsiębiorca miał się z naszą ofertą zapoznawać samodzielnie w oddziale.

Co w platformie klienci cenią sobie najbardziej?

Prostotę. Takie też było nasze założenie przy tworzeniu platformy. Chcieliśmy, by była prosta, przejrzysta, intuicyjna. Klienci cenią także elastyczność współpracy z bankiem, szybkość i to, że odeszliśmy od obsługi stolikowej.

A jakie cele biznesowe ma sam bank?

Oczywiście naszym głównym celem jest wspieranie klientów, ale nie ukrywamy, że zależy nam także na tym, aby ich liczba, która stale rośnie, rosła jeszcze szybciej. Ta platforma daje możliwość zainteresowania naszymi produktami, nie tylko związanymi z finansowaniem handlu, przedsiębiorców, którzy dotychczas nie byli naszymi klientami. Chcieliśmy upowszechnić różnorakie rozwiązania związane z finansowaniem wierzytelności, pokazać, że wbrew często pojawiającym się opiniom mogą one być proste.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗