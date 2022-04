Jak wysoka będzie inflacja?

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła blisko 2% spadki, a notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy dalej osuwają się na południe i znajdują się na najniższych poziomach od połowy marca. W podobnym tonie rozpoczyna się handel na Starym Kontynencie, gdzie niemiecki Dax spada poniżej poziomu 14000 pkt.

Za wzrostem awersji do ryzyka stoją obawy związane z dzisiejszą publikacją danych o marcowej inflacji w USA. Mediana prognoz rynkowych zakłada przyspieszenie rocznej dynamiki do 8.5% r/r z 7.9% odnotowanych w lutym. Ze względu na trudny do oszacowania wzrost cen surowców związanych z wojną w Ukrainie, ryzyka mogą znajdować się po wyższej stronie. Tak wysoki wzrost cen mógłby stwarzać jeszcze większą presję na przedstawicieli amerykańskiej Rezerwy Federalnej i jeszcze szybszą skalę zacieśniania.

Rentowność dziesięcioletnich obligacji w USA wzrosła powyżej 2.8%. To najwyższe poziomy od końca 2018 roku. Rynek obawia się, że aby ustabilizować tak wysoką inflację potrzeba będzie silniejszego schłodzenia aktywności gospodarczej. O ile ostatnie wydarzenia wskazują, że w maju Fed podwyższy stopy o 50 punktów bazowych i ogłosi program redukcji bilansu, to pytanie czy większe podwyżki nie będą pojawiały się także na kolejnych posiedzeniach. Evans, szef oddziału Fed z Chicago, który uważany był za przedstawiciela gołębiego skrzydła podkreślił, że przyspieszające tempo wzrostu cen skłania również do szybszych podwyżek. Rozwój sytuacji w Ukrainie z rynkowego punktu widzenia spada obecnie nieco na drugi plan. W takim środowisku kapitał przepływa w kierunku amerykańskiej waluty. Para EURUSD spada poniżej 1.09, a notowania USDJPY wspinają się dalej powyżej 125 jenów za każdego dolara, dobijając do szczytów z 2015 roku. Wyżej notowania były dwie dekady temu. Ceny ropy stabilizują się poniżej 100 USD w przypadku odmiany WTI. Przywracanie obostrzeń w Chinach tłumi popyt na tym rynku. Oczekiwania na silne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed nie przeszkadzają notowaniom złota, które znalazły się powyżej 1950 USD za uncję. Na tym ryku obecnie ścierają się obawy związane z inflacją, które sprzyjają wzrostom, podczas gdy perspektywa wyższych stóp procentowych działa odwrotnie.

