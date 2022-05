Ochrona danych i innych informacji w przedsiębiorstwie

Od maja 2018 r. do kwietnia 2022 r. europejskie organy ochrony danych nałożyły ponad miliard sześćset tysięcy euro administracyjnych kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania przepisów o ochrony danych osobowych.

Jak zatem widać, zarówno europejskie jak i polski organ nadzoru nie próżnują, wyciągając surowe konsekwencje wobec wszystkich tych przedsiębiorców, którzy ochronę danych szanują – zdaniem tych organów – mniej niż prawa osób, których dane są przetwarzane.

W związku z tym, na najbliższej konferencji “Ochrona danych i innych informacji - doświadczenia i trendy”, która odbędzie się 6 lipca 2022, online, poświęcimy czas na omówienie europejskiego orzecznictwa, które jest kluczowe dla zrozumienia istoty nakładanych sankcji. Taka wiedza powinna dać Państwu lepszy wgląd w trendy, jakie panują za granicą.

Z drugiej strony, w ramach dostępu do informacji publicznej uzyskaliśmy wgląd w decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które do tej pory nie były publikowane, a na mocy których Prezes nakazał administratorom określone zachowania lub nałożył na nich upomnienia za niezgodne z prawem przetwarzanie danych. To cenna wiedza szczególnie wobec niezwykle ograniczonych źródeł wiedzy o praktyce Prezesa UODO.

Świat zmienił się nie tylko w odniesieniu do wykorzystywania i ochrony danych osobowych ale danych jako takich. Dlatego chcemy porozmawiać o nadchodzących regulacjach, które będą dotykały wielu sektorów gospodarki, w tym kluczowych: banków, e-commerce, mediów czy sektora produkcyjnego. Omówimy zatem Data Act, e-Privacy czy rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i wpływ tych regulacji na to, co polscy przedsiębiorcy robią na co dzień. Wszystkie te akty składać się będę już niebawem na kompleksowy system ochrony danych co z jednej strony zwiększy bezpieczeństwo informacyjne każdego z nas ale z drugiej będzie stanowiło wyzwanie dla przedsiębiorców.

W programie m.in.:

Najciekawsze – niepublikowane - decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych AD 2022

Projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA)

Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami dysponującymi duże zasoby danych?

Jak radzić sobie z marketingiem opartym o cookies

Zaprosiliśmy starannie dobranych ekspertów - praktyków i prawników z renomowanych kancelarii, którzy zgodzili się podzielić z Państwem swoim doświadczeniem. Omówią oni te problemy prawne i praktyczne, które ich zdaniem będą zajmować także wielu z Państwa w nadchodzącym czasie.

Case studies: Microsoft, IBM Polska, TVN Discovery oraz Allegro.

