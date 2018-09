Jak zrobić świat na baterie

Ruszający w przyszłym tygodniu Impact mobility rEVolution’18 w Katowicach kusi kolejnymi speakerami z całego świata. Mowa o ludziach, mających realny wpływ m.in. na to, jak rozwinie się globalna walka z ociepleniem klimatu, dokąd dojedzie rewolucja w transporcie i czy kobalt stanie się przeżytkiem.

Matt Blanks, w Mastercard odpowiadający za wdrażanie rozwiązań z zakresu smart city i urban mobility uważa, że już niedługo w największych, najnowocześniejszych metropoliach karty miejskie stracą rację bytu. Będą różne systemy transportu ale jeden, wspólny i wydajny system płatności. Blanks nie rzuca tych prognoz ot tak, z rękawa: to w końcu były przedstawiciel Transport for London, jednej z najbardziej innowacyjnych jednostek transportowych na świecie i zarazem współtwórca projektu Oyster, w ramach którego opłaty za transport w Londynie dokonywane są bezstykowo. - Nowe podejście do płatności za transport i bezpośrednie dotarcie do podróżujących da możliwość inteligentnego sterowania napływem ludzi do miast w ciągu dnia. Np. można zaproponować im niższe taryfy lub zniżki do muzeum dla turystów poza godzinami szczytu – twierdzi Matt Blanks, jeden ze speakerów tegorocznego Impact mobility rEVolution’18.

Szczyt? W tym kontekście do Katowic wybiera się Bo Normark, ekspert do spraw magazynowania energii i inteligentnych sieci przesyłu w Innoenergy, który zaprezentuje swoje przemyślenia nt. rynku energii w Europie. Podczas Impact mobility rEVolution’18 Normark pokaże, jak inteligentnie dostarczać i magazynować energię w nowoczesnych miastach. Np. skąd wziąć tysiące megawatów na które tak głodne będą m.in. samochody elektryczne.

- Odpowiedzią jest system magazynów-baterii w strategicznych punktach miasta. To dzięki nim spłaszczone zostaną dramatyczne skoki podczas szczytów energetycznych jak i zgromadzona zostanie każda chwilowa nadwyżka w produkcji energii – przekonuje Bo Normark.

Czyste zero

Marc Grynberg, prezes Umicore, belgijskiego potentata rynku baterii litowo-jonowych zaznacza, że baterie samochodowe oprócz energii potrzebują żywotności i stabilności. A te gwarantuje kobalt, którego ograniczone pokłady (głównie w Kongo) sieją niepewność co do rozwoju branży automotive. - Do 2050 r. nie ma szans na baterię bez kobaltu, to technologicznie niemożliwe. Tymczasem ceny kobaltu w dwa lata wzrosły trzykrotnie. To oznacza, że musimy zintensyfikować jego odzysk, np. ze starych telefonów komórkowych – twierdzi Grynberg, speaker na Impact mobility rEVolution’18. Takim rozwiązaniom przyklaskuje Artur Runge-Metzger, inny z prominentnych gości katowickiego kongresu, wspierający czystą mobilność. To dyrektor ds. zmian klimatu z Komisji Europejskiej, w jego gestii leży wypracowanie założeń strategii klimatycznej Unii Europejskiej. Podczas Impact mobility rEVolution’18 Runge-Metzger pokaże, w jaki sposób Unia w produkcji i zużyciu energii przestawi się na tryb zeroemisyjny.

- Wiemy, że by zrealizować założone wcześniej cele, powinniśmy zredukować emisje gazów cieplarnianych aż o 95 proc. do 2050 r. Jednocześnie mamy świadomość, że nie chodzi o proponowanie rozwiązań możliwych technicznie. Musimy brać pod uwagę koszty społeczne i sposób zarządzania tak wielką zmianą – zapowiada Artur Runge-Metzger.

Oczy na Katowice

Dokąd jeszcze zmierza ekosystem oparty o cyfrową i elektryczną rewolucję w transporcie i motoryzacji? Co obecnie jest na szczycie fali porywających wizji i skrupulatnych prognoz, mających redefiniować najbliższą przyszłość? Jest miejsce, gdzie można zobaczyć cały obraz nadchodzących zmian. To do Katowic, 12 i 13 września zjadą wszyscy kluczowi gracze z ekosystemu budującego nowe oblicze mobilności. Impact mobility rEVolution’18 to największy w Polsce kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom. 400 firm, 200 start-upów i 150 mówców z całego świata, wśród nich liderzy z takich firm jak Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group Polska, Volvo, Nissan, ABB czy Mastercard. Z pewnością nie zabraknie też wielkich nazwisk z polskiej sceny m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz przedstawicieli największych polskich spółek np. PLL LOT, Orlen, Tauron czy Grupy Azoty. Cel? Nadać rewolucji właściwą dynamikę.

