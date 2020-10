Jaka będzie przyszłość rynku kapitałowego

W ostatnich miesiącach rynek kapitałowy w Polsce odnotował niezwykłe zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych. O tym, czy ten trend się utrzyma i jaka przyszłość czeka warszawską giełdę, dyskutowali eksperci podczas debaty „Rynek kapitałowy wobec kryzysu gospodarczego”, odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

W ostatnich tygodniach padły rekordy obrotów na rynku akcji. Sprzedaż funduszy inwestycyjnych nawet w miesiącach wakacyjnych była zaskakująco wysoka. Dużą aktywnością wykazują się inwestorzy indywidualni.

Inwestorzy indywidualni zwiększyli zainteresowanie akcjami, bo szukają nowych źródeł zysków. O ich znaczeniu dla GPW dyskutowali: Paweł Borys, prezes PFR, Marek Dietl, prezes GPW, Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF, Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP, Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Maciej Trybuchowski, prezes KDPW, Sebastian Stodolak, dziennikarz „DGP" prowadzący debatę.

– W tym roku jesteśmy w UE trzecią giełdą pod względem tempa wzrostu obrotów. W naszym regionie mamy najwyższy udział kapitalizacji spółek w stosunku do PKB – choć daleko nam do Europy Zachodniej czy USA. 40 proc. obrotów akcjami w regionie realizowanych jest przez GPW. Jesteśmy postrzegani jako kraj o wysokiej kulturze inwestowania – obrazował pozycję warszawskiego parkietu Marek Dietl, prezes GPW.

Detal na parkiecie

Eksperci tłumaczyli, skąd ponowny wzrost zainteresowania akcjami inwestorów indywidualnych.

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW, zwrócił uwagę na to, że Polacy nigdy nie byli obojętni wobec rynku kapitałowego.

– Poziom około 1,3 mln rachunków utrzymuje się od lat, oczywiście z różną aktywnością obrotów w czasie. Na GPW udział inwestorów indywidualnych jest nieporównywalnie wyższy, niż na innych giełdach naszego regionu. I zapewne jeszcze wzrośnie, choćby z powodu niskich stóp procentowych i poszukiwaniem przez inwestorów nowych możliwości zwiększenia zysku i oszczędności, ale także za sprawą nowych ciekawych debiutów jak Allegro – przekonywał szef KDPW.

– Polacy mają coraz więcej oszczędności, coraz większe poziomy dochodów, dlatego poszukują nowych możliwości inwestowania. Poza tym wejście na rynek ciekawych graczy, jak Allegro dodatkowo mobilizuje kapitał prywatny – mówił Paweł Borys, prezes PFR.

W jego opinii warszawska giełda to wyśmienite zaplecze finansowe dla firm.

– Większość wsparcia rządowego już rozdysponowaliśmy. Do końca roku planujemy jeszcze przekazanie około 10 mld zł dużym firmom, bo czeka nas kilka trudnych miesięcy. Ale rynek finansowy, który pomaga w emisji obligacji czy akcji, może przejąć od nas rolę wspierania polskich przedsiębiorstw. Tym bardziej że – jak widzimy – wiele firm już wróciło na ścieżkę wzrostów i nie potrzebują pomocy państwa, gdyż mogą spokojnie finansować się na rynku – podkreślał.

Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP, przyznał, że już w marcu otworzyło się wiele rachunków maklerskich, bo ceny akcji spadły i wiele osób zaczęło szukać okazji.

– Moim zdaniem to początek. Napływ kapitału na giełdę będzie się nasilał, bo ta forma inwestycji pozwala pomnażać oszczędności. W przeciwieństwie do lokat, które z powodu niskich stóp procentowych straciły na atrakcyjności – mówił.

Marek Dietl uważa, że to dobry czas dla spółek, które działają w sieci, są liderami w swoich branżach i mają wielu użytkowników. Inwestorów nie odstrasza wówczas nawet to, że nie mają przychodów.

– Ten wzrost zainteresowania giełdą wiąże się także z cyfryzacją. Inwestowanie nigdy nie było tak łatwe. Otwarcie rachunku, pozyskiwanie informacji o spółkach oraz same transakcje można prowadzić zdalnie – podkreślał Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF.

Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, ubolewała natomiast, że inwestując, Polacy nie myślą długofalowo o swojej przyszłości.

– Z naszego badania zachowań inwestycyjnych wynika, że Polacy mają duże oszczędności. Ale Czesi, Niemcy i Włosi do 18 proc. inwestują w przyszłość emerytalną, a Polacy do 8 proc. To pokazuje, jaką mamy świadomość dotyczącą długoterminowych inwestycji – mówiła.

Bezpieczeństwo

Eksperci nie ukrywali, że warszawska giełda, i nie tylko ona, w swojej historii miała różne okresy, a wstrząsy często spowodowane były nie do końca czystymi zachowaniami spółek albo funduszy zarządzających aktywami klientów. Jednak na przestrzeni lat to się zmieniło. Regulacje Unii Europejskiej i te wprowadzane na poziomie krajowym przez Komisję Nadzoru Finansowego powodują, że inwestowanie jest coraz bezpieczniejsze, choć natura tych inwestycji jest taka, że ryzyka nie da się całkowicie uniknąć.

– Cały czas, razem z innymi instytucjami rynku kapitałowego, pracujemy nad podniesieniem transparentności spółek giełdowych. Zależy nam na tym, by za swoje decyzje zarządy odpowiadały także personalnie. To powinno przywrócić zaufanie do GPW. Do tego programy emerytalne wdrażane w firmach w ramach PPK spowodują, że dla wielu osób będzie to pierwsze spotkanie z rynkiem kapitałowym, ale może dodatkowo pobudzić zainteresowanie giełdą – mówił Rafał Mikusiński.

Jakub Papierski podkreślał rolę edukacji, bo inwestorzy, szczególnie niedoświadczeni, mają tendencję do poszukiwania „złotych strzałów”.

– A to się ciągle źle kończy. Musimy uświadamiać klientom, że na rynku kapitałowym nie ma darmowych posiłków – zaznaczał.

Cały czas są podejmowane działania, które powodują, że rynek kapitałowy staje się coraz bardziej bezpieczny. Ale pewne zjawiska, jak cykliczność czy bańki spekulacyjne, pozostaną, bo to natura giełdy.

– W dłuższej perspektywie czasu kluczowa dla aktywizacji inwestorów będzie realizacja postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, przyjętej przez rząd w 2019 r., która ma wzmocnić i zapewnić bezpieczny rozwój tego rynku. Duże znaczenie ma edukacja finansowa, która podnosi świadomość ryzyka inwestycyjnego – podsumował Maciej Trybuchowski.

