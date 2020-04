Jakie działania wpływają na satysfakcję klienta w Internecie?

Internet już dawno stał się dla wielu z nas podstawowym elementem codzienności. Odpowiednie zadbanie o satysfakcję klientów online to obowiązek każdej organizacji.

Zadowolony klient to najwyższa wartość w biznesie. Jego satysfakcja ma szczególne znaczenie w czasach digital, w których informacje potrafią rozprzestrzeniać się w błyskawicznym tempie, a jedna negatywna opinia może rozpętać prawdziwą burzę. Działy digital customer service są więc w naturalny sposób najbardziej eksponowanym segmentem działalności firmy, a od ich profesjonalizmu i stosowanych procedur zależy w dużej mierze reputacja całej marki. Aby nie narazić jej na zbędne ryzyko, konieczne stanie się zadbanie o satysfakcję klienta poszukującego wsparcia w kanałach online. To jednak bardzo rozbudowane zagadnienie, wymagające zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym. Przy tym konieczne staje się zbudowanie spójnej i kompleksowej strategii, pozwalającej na koordynację działań i powiązanie ich z innymi obszarami działalności podmiotu.

Satysfakcja klienta online

Sieć daje nam praktycznie nieograniczone perspektywy, siłą rzeczy przekłada się to również na nasze oczekiwania. Korzystając z potencjału rozwiązań online, chcemy otrzymywać jeszcze lepsze produkty i usługi, uzyskiwać do nich szybki dostęp, wszystkie interesujące nas informacje oraz fachową, sprawną i szybką obsługę. Nic w tym dziwnego: Internet umożliwia realizację wszystkich tych aspektów, a jego ciągły rozwój sprawia, że ciągle pojawiają się przy tym nowe perspektywy. Dzisiaj na dobrą sprawę nie wiemy, jakie możliwości będą na wyciągnięcie ręki jutro. Budowa odpowiedniej strategii digital customer service jest skomplikowana i wieloaspektowa. Punkt wyjścia jest przy tym stosunkowo łatwy do zdiagnozowania, każdy z nas jest w końcu konsumentem: zastanówmy się przede wszystkim nad tym, co wpływa na naszą satysfakcję i w jaki sposób wykorzystujemy kanały online w celu kontaktu ze sprzedawcami.

Cyfrowa transformacja: nie ma odwrotu

Z każdym dniem powiązanie pomiędzy zadowoleniem klienta a wykorzystywaniem rozwiązań e-care przez sprzedawcę staje się coraz bardziej zauważalne. Według raportu „The Social Messaging Landscape in 2019 and Beyond” przeprowadzonego przez platformę Conversocial 62% konsumentów twierdzi, że chętniej wrócą do marek, które odpowiadały na ich pytania w sieciach społecznościowych (rok wcześniej było to 50%). O 16 % (z 31 do 47%) wzrósł również odsetek osób, które na fali pozytywnych doświadczeń z digital customer service chcą w przyszłości rozwiązywać w ten sposób swoje problemy. Jednocześnie zmienia się również podejście do najnowocześniejszych technologii: na zadowolenie klienta coraz mniejszy wpływ ma to, czy obsługuje go człowiek, czy sztuczna inteligencja - w 2018 roku obawy z tym związane miało 59% respondentów, w 2019 roku współczynnik ten wyniósł 54%. Jasny do zdiagnozowania jest również idealny scenariuszy wsparcia klienta online: dla 43% uczestników badania kluczowe znaczenie ma załatwienie sprawy w ramach jednego, nieangażującego środków i sił kontaktu.

Do wyobraźni szczególnie przemawiają podstawowe wskaźniki: 55% z nas korzysta z kanałów obsługi klienta online, 83% twierdzi natomiast, że osobiste oczekiwania wobec jej jakości wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. Nic w tym dziwnego: technologia rozwija się w niewyobrażalnym tempie, co silą rzeczy przekłada się na wszystkie aspekty naszego funkcjonowania.

Wnioski z badań

Wyciągniecie odpowiednich wniosków nie jest trudne. Aby uzyskać satysfakcję klienta, należy zapewnić mu dokładnie to, czego potrzebuje. Do tych czynników należy:

Szybka reakcja: możliwość błyskawicznego uzyskania odpowiedzi i rozwiązania swoich problemów to podstawowa zaleta Internetu. Badania jasno pokazują, że jest to także czynnik, na którym najbardziej zależy konsumentom i który ma decydujący wpływ na satysfakcję klienta. Warto więc o niego zadbać i zorganizować prace digital customer service w taki sposób, aby było to możliwe w każdej sytuacji.

Przede wszystkim wiedza

W dobie cyfrowych możliwości nic nie liczy się tak bardzo, jak doświadczenie i wiedza osób, które mogą pochwalić się sukcesami w implementacji rozwiązań w zakresie digital customer service. Niezliczona liczba narzędzi i scenariuszy daje wprawdzie olbrzymie możliwości, jednocześnie jednak wcale nie sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji i budowaniu odpowiedniej strategii bez ryzyka popełnienia błędów. Warto czerpać z doświadczenia ekspertów obecnych na konferencji "Digital Customer Care". Dzięki niemu wdrożenie cyfrowej transformacji w dziale elektronicznej obsługi klienta będzie zdecydowanie łatwiejsze, a efekty szybko przerosną oczekiwania.

Jakie działania wdrożyć?

Nie istnieje uniwersalna recepta na budowę digital customer service. Łatwo wyodrębnić jednak kilka dobrych praktyk, które pozwolą na znaczne zwiększenie potencjału i zagwarantowanie satysfakcji klientów:

Obecność w wielu kanałach: nawet najbardziej kosztowne implementacje na niewiele się zdadzą, jeżeli nie będzie nas tam, gdzie czekają na nas klienci. Warto więc monitorować ich ruch, poznać nawyki i przyzwyczajenia oraz stworzyć kanały komunikacji odpowiadające ich oczekiwaniom.

Autor: Paweł Łaniewski