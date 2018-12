Jakie mieszkanie kupić, by zyskać na wzroście jego wartości

Klienci na rynku deweloperskim są coraz bardziej świadomi i wymagający, a decydując się na zakup lokali na własne potrzeby lub pod wynajem, chcą mieć pewność dobrze ulokowanych pieniędzy. Mieszkanie to dzisiaj nie tylko lokum dla rodziny, ale też długoterminowa, dobra lokata kapitału. Doceniane są przede wszystkim te projekty deweloperskie, które z upływem czasu nie tracą, a wręcz zyskują na wartości.

Przy takim podejściu bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się mieszkania w segmencie popularnym – przy relatywnie dobrej cenie mają sporą perspektywę wzrostu wartości w czasie. Oczywiście nie każde mieszkanie będzie drożeć, ale tylko te spełniające kilka ważnych kryteriów.

Podstawowym i w miarę oczywistym - wydawałoby się - atutem jest lokalizacja; tu prym wiodą duże miasta, a szczególnie Warszawa, która odnotowuje stały rozwój. Wraz ze zwiększającą się liczbą miejsc pracy, ciągle przybywa w stolicy nowych mieszkańców. Jedni od razu poszukują własnego lokum, inni mieszkania na wynajem – obydwie grupy napędzają koniunkturę na warszawskim rynku deweloperskim. W kontekście lokalizacji niezwykle ważne jest też skomunikowanie danego osiedla z centrum miasta. Nieruchomości w Śródmieściu Warszawy są już bardzo drogie, Klienci wiedzą, że tu wiele zyskać na wzroście ich wartości zapewne szybko się nie uda, a i sama cena powoduje, że chcąc kupić mieszkanie w centrum Warszawy trzeba dysponować niemałą gotówką. Dlatego klienci coraz chętniej poszukują mieszkań położonych dalej od centrum, za to ze świetnym, szybkim dojazdem do Śródmieścia i kluczowych centrów biznesu.

Najbardziej doceniani przez klientów deweloperzy, to Ci, którzy koncentrują się na dostarczaniu funkcjonalnie zaprojektowanych, bardzo przemyślanych rozkładów w konkurencyjnej cenie.

Dobrym tego przykładem jest oferta firmy Victoria Dom - dwa pokoje można kupić u tego dewelopera już za 225 tys. zł, a trzy pokoje poniżej trzystu tysięcy złotych. Co ciekawe spółka, której obligacje notowane są na rynku publicznym, jako jedna z nielicznych tej wielkości firm w branży, należy w 100% do polskiego, rodzinnego kapitału. Swój sukces buduje konsekwentnie od ponad 20 lat, oferując na stosunkowo niewielkim metrażu większą, niż przeciętna na rynku, liczbę pokoi, a to jest dla klientów jeden z kluczowych atutów przy wyborze inwestycji. W efekcie Victoria Dom tylko w trzecim kwartale br. sprzedała na warszawskim rynku 332 mieszkania, co plasuje dewelopera na drugiej pozycji pod względem wielkości sprzedaży w stolicy.

Drugie niezwykle ważne dla klientów kryterium to lokalizacja i tu na rynku wygrywają te firmy, które przykładają wagę do tego, by budować osiedla położone blisko kluczowych węzłów komunikacyjnych np. przy stacjach SKM, które świetnie zastępują metro, lub blisko przystanków tramwajowych i autobusowych skomunikowanych z metrem. Klienci doceniają taką ofertę bo wiedzą, że kupno mieszkania to muszą być przede wszystkim dobrze wydane pieniądze.

Klienci kupując mieszkanie muszą mieć pewność, że nie przepłacają, dlatego także przejrzysta polityka sprzedaży prowadzona przez dewelopera na pewno odgrywa bardzo ważną rolę na dzisiejszym rynku mieszkaniowym. Klienci cenią konsekwentną politykę sprzedażową opartą na zasadzie, że firma, każdemu klientowi oferuje mieszkanie z możliwie najniższą marżą. Klient ma wówczas pewność, że celem dewelopera jest dostarczenie każdemu klientowi dobrego produktu w uczciwej cenie.

Co jeszcze decyduje o atrakcyjności oferty dewelopera? - Klienci wiedzą, że na wartości zyskują nieruchomości budowane na gruntach kupowanych w rozsądnych cenach, dlatego wygrywają te firmy, które mają wizję i nie boją się być pionierem w różnych, niedocenionych wcześniej, częściach miasta. Dobrym, warszawskim przykładem jest Victoria Dom, która pierwsze osiedla budowała na Białołęce, gdzie wokół zrealizowanych inwestycji bardzo szybo rozwinęła się bogata infrastruktura, co spowodowało że ceny mieszkań w perspektywie kilku lat znacznie wzrosły, a Białołęka stała się jedną z najbardziej popularnych dzielnic. Firma swoją przewagę nad konkurencją zbudowała też skupiając się na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze klienta – deweloper pomaga na wszystkich etapach procesu zakupowego. Ma własny dom kredytowy, który wspiera bezpłatnie klientów kupujących mieszkania w Victoria Dom i aktualnie wdraża ofertę dotyczącą usług wykańczania mieszkań pod klucz. – Dążymy do tego, aby kupno mieszkania na własne potrzeby lub pod wynajem było jak najprostsze dla klientów – zapewnia Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom S.A.

332 mieszkania sprzedane w III kwartale tego roku przez tego rodzimego dewelopera w Warszawie to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Spółka od wielu lat utrzymuje wzrostowy trend sprzedaży mieszkań. Narastająco od początku roku podpisała umowy na sprzedaż łącznie ponad 900 mieszkań, czyli o ponad 20% więcej, niż przez trzy kwartały poprzedniego roku. Jednocześnie szacuje, że w całym bieżącym roku sprzedaż będzie na poziomie około 1000 mieszkań, co w ujęciu r./r. oznaczać będzie wzrost o 24%. Deweloper posiada lub zakontraktował duży bank ziemi obejmujący ponad 6.000 mieszkań, co umożliwia dalszy dynamiczny rozwój.

Victoria Dom ekspansywnie wchodzi także na zachodni rynek. W tym roku poza Polską zrealizowała i jest w trakcie realizacji pięciu projektów deweloperskich w Berlinie. Ofertę kieruje zarówno dla klientów indywidualnych jak i inwestorów finansowych. W ramach jednego z nich w strukturyzowanej transakcji przygotowała dla wiodącego funduszu nieruchomościowego projekt mieszkaniowy o wartości 75 mln euro obejmujący 216 mieszkań i 103 miejsca garażowe.

Dla całej branży deweloperskiej mijający rok okazał się jednak bardzo wymagający. Zakończenie rządowego programu wspierającego zakup lokali, rosnące ceny mieszkań będące pochodną drożejących materiałów budowlanych i kosztów pracy, mimo wciąż utrzymującego się na niskim poziomie oprocentowania kredytów hipotecznych spowodowało, że klienci wybiórczo zaczęli podchodzić do zakupu mieszkań na własne potrzeby oraz pod wynajem. W efekcie wielu deweloperów zanotowało stabilizację sprzedaży.

- Rynek rzeczywiście nie jest łatwy, ale z pewnością cały czas panuje na nim dobra koniunktura. Udaje nam się efektywnie wprowadzać projekty do sprzedaży. Bardzo dobrze dopasowujemy również produkt do aktualnych potrzeb i możliwości klientów, co pozwala nam na systematyczny wzrost skali działania - tłumaczy Waldemar Wasiluk. Spółka według raportu agencji RedNet Property Group w trzecim kwartale została drugim największym deweloperem w Warszawie z blisko 6% udziałem w lokalnym rynku. Wzrostowy trend jest utrzymywany na przestrzeni wielu lat, co oznacza że jest oparty na solidnych i zdrowych fundamentach biznesowych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera