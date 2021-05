Jak się nie wypalić na mejlach i excelach

Jakub Niestrój mógł być wykładowcą, artystą albo lotnikiem. Został jednak menedżerem rozwijającym fundusz Averton Sterling. Excel go jednak nie definiuje.

Każdy biznes jest naznaczony mentalnością założyciela. Ja się uważam w pewnym stopniu za artystę, co ma odbicie w moim CV. Wiecznie poszukuję czegoś, czego nie da się skwitować wyciągiem z rachunku bankowego. I to poszukiwanie mnie napędza – mówi Jakub Niestrój, udziałowiec platformy crowdfundingowej Crowdway i rozkręcającego się funduszu Averton Sterling.

Stendhal pisał, że powieść to zwierciadło przechadzające się po gościńcu. Czym w takim razie jest sylwetka w dzienniku biznesowym? Porządnie wypolerowanym lustrem, w którym przedsiębiorcy i menedżerowie mogą przejrzeć się po założeniu różowych okularów? Napinaniem klaty w białej koszuli dla publiczności na LinkedInie?

– Czuję pewien dyskomfort, bo w naszych realiach mówić o człowieku to trochę ekshibicjonizm, prawda? Dużo się pisze o potrzebie autentyczności, ale jakoś niewielu ma na to ochotę i odwagę. Pochwała narcyzmu, próżności, opowiadanie o tym, jakim się jest świetnym człowiekiem, trochę hedonistą, trochę doktorem Judymem. Zatem proszę, odsłonię co nieco z siebie, jednak bez napinki – śmieje się Jakub Niestrój.

W skrócie: Jakub Niestrój to przedsiębiorca i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu i doradztwie biznesowym. Jest znaczącym udziałowcem platformy crowdfundingowej Crowdway, niezależnego dystrybutora produktów finansowych QValue i rozkręcającego się „funduszu restrukturyzacji i aprecjacji przedsiębiorstw” Averton Sterling założonego wspólnie z mecenasem Mateuszem Mazurem. A przy okazji jest lotnikiem, kolekcjonerem sztuki współczesnej i pojazdów z lat 80. i 90., fanatycznym kitesurferem i byłym autorem tekstów piosenek.

– Po latach już wiem, że każdy biznes jest naznaczony mentalnością założyciela. Ja się uważam w pewnym stopniu za artystę, co ma odbicie w moim CV. A że finalnie poszedłem w cyferki i excele, to inna sprawa. Te cyferki mnie nie wypełniają, staram się więc pozostać autentyczny i robić to, w co wierzę, a nie tylko to, co mi się kalkuluje. Wiecznie poszukuję czegoś, czego nie da się skwitować wyciągiem z rachunku bankowego. I to poszukiwanie mnie napędza – mówi Jakub Niestrój.

Biznesowa perspektywa

Kolekcja: W pojazdy inwestuję przede wszystkim prywatnie, nie w ramach funduszu. To by była przesada, za dużo grzybów w barszczu – śmieje się Jakub Niestrój. archiwum prywatne

Kalkulować też się jednak wszystko musi. Dlatego Averton Sterling, który w najbliższych trzech latach zamierza przeznaczyć około 200 mln zł na inwestycje, stroni od modnych start-upów.

– W Polsce od kilku lat trwa polowanie na jednorożce, PFR wydaje olbrzymie pieniądze, by te poszukiwania wesprzeć. Rynek startupowy moim zdaniem został przez to trochę zepsuty, bo kapitału jest bardzo dużo, a podaż perspektywicznych start-upów mimo wszystko pozostaje ograniczona. Venture wszędzie na świecie działa jak statystyka – część targetów upadnie, inne wystrzelą wysoko. Jasne, że pieniądze publiczne są potrzebne i Polska wykorzystuje w tym zakresie dobre doświadczenia innych rynków, np. Izraela. Oczywiście ten kapitał w pewien sposób wraca do gospodarki i nie jest całkowicie przepalany. Dużym wyzwaniem jest natomiast to, aby wskaźnikiem, który trzeba osiągnąć, był sukces start-upu, a nie po prostu wydatkowanie środków. Nie zmienia to tego, że na dzisiaj rynek akceptuje wysokie wyceny start-upów, które nie zawsze na to zasługują – uważa Jakub Niestrój.

Co jest w takim razie na celowniku funduszu? Firmy z tzw. realnej gospodarki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z którymi w taki czy inny sposób menedżer pracował przez ponad dekadę.

– Wiele firm z tego sektora jest zaniedbanych przez instytucje, brakuje dla nich propozycji finansowania. Dla funduszy venture są za duże lub rokują niewystarczające zwroty z kapitału, dla private equity są za małe, banki kręcą na nie nosem, bo miewają problemy z płynnością, a uplasowaniu emisji obligacji nie sprzyjają wskaźniki. A to często ukryte diamenty – firmy spoza Warszawy, Wrocławia czy Krakowa, spoza dużych miast, które robią świetne, realne rzeczy w swoich niszach, mają dobrze zorganizowaną produkcję, wiarygodność, ale często potrzebują zewnętrznego spojrzenia, kapitału na skalowanie, a także przygotowania do przyszłej dezinwestycji – mówi Jakub Niestrój.

Olbrzymim problemem dla takich firm jest sukcesja: mówiąc wprost, dobrze wykształcone dzieci założycieli często nie chcą wracać do rodzimego biznesu, np. fabryki na prowincji, bo – jak często można usłyszeć – nie po to kończyły szkoły w Londynie.

– Pojawiamy się więc my, by uczynić takie przedsiębiorstwa transakcyjnymi, by stały się atrakcyjnymi celami konsolidacji lub wykupów menedżerskich. Nie chodzi o wysyłanie wagonów pieniędzy do spółek, by napompowały skalę i korzystnie się sprzedały, tylko o aktywne doradztwo, zmianę struktury lub pivot modelu biznesowego – dodaje Jakub Niestrój.

No dobrze, ale skąd właściwie wzięły się te pieniądze na inwestycje – i biznesowe doświadczenie pozwalające na ich inwestowanie?

Akademickie początki

Awiator: Jakub Niestrój latał komercyjnie małymi samolotami, przede wszystkim w Hiszpanii i Afryce Północnej. Ta przygoda trwała prawie trzy lata i pewnie mógłby napisać o tym powieść awanturniczą. archiwum prywatne

Wszystko się zaczęło – a jakże – w Krakowie, w rodzinie Romana Emanuela Niestroja, profesora nauk ekonomicznych ze specjalizacją w marketingu, wykładającego na Akademii Ekonomicznej (od 2007 r. funkcjonującej jako Uniwersytet Ekonomiczny) i będącego rektorem tej uczelni w latach 2008-12.

– Wychowałem się w krakowskim klimacie akademickim i Kraków pozostanie we mnie na zawsze, ale nie jestem chyba anegdotycznym krakusem. Ojciec jest człowiekiem wielu talentów, trochę go wydam, gdy powiem, że w latach 60. był liderem w rock’n’rollowym zespole Słoneczni i wprawił mnie w pozytywne osłupienie, gdy w 2014 r. na swoim akademickim jubileuszu zagrał na gitarze kilka utworów z grupą Wawele – opowiada Jakub Niestrój.

Syn – choć rodzina spodziewała się raczej architektury lub prawa – zaczął studiować ekonomię. Równolegle korzystał z uroków życia studenckiego i wsiąkał w krakowskie środowisko artystyczne. Po ukończeniu studiów pojawił się mimo to dylemat – zostać na uczelni czy wyfrunąć z niej do biznesu.

– Myślałem o przewodzie doktorskim, zacząłem zajęcia ze studentami, ale dydaktyka nie była dla mnie satysfakcjonująca. Polska wchodziła wtedy do Unii Europejskiej, wszystko buzowało, był olbrzymi popyt na szkolenia i konsulting – mówi Jakub Niestrój.

Przyszły szef Averton Sterling zabrał się więc za prowadzenie szkoleń i – jak mówi – „przyklejał się” do większych projektów m.in. na zlecenie sektora bankowego i MŚP, choć jeszcze nie wiedział, co konkretnie chciałby robić w dłuższej perspektywie.

– Kiedyś moim marzeniem było, by nie pracować więcej, niż to absolutnie koniecznie. Z czasem to się jednak zmieniło. Teraz mam raczej protestanckie podejście do pracy, może nie protestancką etykę wprost z Webera, ale nauczyłem się, że jeśli mam zrobić coś byle jak, to lepiej nie robić wcale. Pojawiła się rodzina, mamy w domu dwóch małych dżentelmenów, młodszy syn urodził się kilka miesięcy temu i już widzę, że rośnie z niego niezły ancymon. Trzeba więc usiąść i robić sprawy najlepiej, jak się da, choć z drugiej strony dążenie do doskonałości bywa przekleństwem, rodzi oczywiste problemy: trochę zbyt wiele rzeczy próbuję robić sam, zamiast delegować obowiązki – mówi Jakub Niestrój.

Życiowy pivot

Dążenie do doskonałości: Kiedyś moim marzeniem było, by nie pracować więcej, niż to absolutnie koniecznie. Z czasem to się jednak zmieniło. Teraz mam raczej protestanckie podejście do pracy, może nie protestancką etykę wprost z Webera, ale nauczyłem się, że jeśli mam zrobić coś byle jak, to lepiej nie robić wcale – mówi Jakub Niestrój. Marek Wiśniewski

Półtorej dekady temu stawianie pierwszych samodzielnych kroków po ukończeniu nauki wyglądało inaczej niż teraz.

– Po uczelniach ekonomicznych robiło się wtedy bardzo szybkie kariery, sprzedając specjalistyczną wiedzę. Drabina awansu zawodowego miała po prostu mniej szczebli, więc w wieku 26 lat można było wejść na niej naprawdę wysoko – mówi Jakub Niestrój.

Doktorat z ekonomii jednak w końcu zrobił, choć sam przyznaje, że jak wiele innych rzeczy, także doktoratu bronił za pięć dwunasta, gdy mijał ustawowy termin siedmiu lat. Równocześnie początkujący menedżer wsiąkał w krakowskie środowisko artystyczne. Napisał m.in. teksty do musicalu „No Bar”, który wystawiono w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, i – jako ghostwriter – do utworów innych artystów. Jakich – nie zdradza.

– Z bycia idealistycznym artystą oczywiście trudno jest się utrzymać, szczególnie gdy nie jest się zwierzęciem scenicznym, więc to było zajęcie wykonywane z pasji, nie dla pieniędzy. Pojawiały się propozycje i pomysły na menedżerkę, produkcję, być może filmową, ale nie poszedłem w to. Przełom przyszedł – jakkolwiek to brzmi – któregoś dnia na plaży w Dębkach. Patrzyłem w niebo, obserwowałem lecący nisko samolot i uznałem, że rzucę to wszystko i zostanę wolnym człowiekiem – opowiada z rozbawieniem Jakub Niestrój.

Licencję turystyczną pilota już miał, więc zrobił zawodową i…

– I poleciałem w świat. Latałem komercyjnie małymi samolotami, przede wszystkim w Hiszpanii i Afryce Północnej. Przygoda z lataniem trwała prawie trzy lata i pewnie mógłbym napisać o tym powieść awanturniczą, opisać romantyczne przygody jak z powieści Saint-Exupery’ego z nocnymi lotami nad pustynią, awarią silnika pod Casablancą lub wtedy, gdy zgubiliśmy się o świcie nad górami Atlas w Maroku i gdy koniec stanął mi przed oczami. Latanie było i jest istotną częścią mojego życia, jeśli ktoś kocha awiację, a nie tylko lotnictwo, to zrozumie, o co chodzi. Ludziom wciąż się oczy zapalają, gdy o tym mówię – opowiada Jakub Niestrój.

A potem przyszedł kryzys finansowy i nagle romantyzm zderzył się z finansowymi realiami.

– Pracy dla pilotów było znacznie mniej, zwłaszcza dla takich jak ja, którzy nie mieli dużego nalotu na airbusach i boeingach. Dostałem ofertę od prywatnego przewoźnika, a nawet zaproszenie na testy do Eurolotu, ale w tamtym czasie to były symboliczne pieniądze, więc uznałem, że wrócę do konsultingu – mówi Jakub Niestrój.

Doradczy fundament

Po godzinach: Chciałbym w przyszłości zbudować największą w Polsce kolekcję samochodów z reflektorami typu „pop-up”, bo w dzieciństwie były one dla mnie symbolem nowoczesności, powiewem lepszego świata – zapowiada kolekcjoner zabytkowych aut. archiwum prywatne

Przez jakiś czas menedżer pracował w Simon-Kucher & Partners dla klientów z branży przemysłowej, doradzając m.in. w zakresie doskonalenia sprzedaży. Współpracował też z brytyjskim WYG Group – w dużych projektach dotowanych z funduszy strukturalnych. W międzyczasie obronił doktorat (temat: „Metodologia typologizowania elementów behawioralnych na przykładzie zachowań nabywców i użytkowników samochodów osobowych”). Wreszcie w 2013 r. założył własną firmę doradczą Alteverso Group. Później zaprosił do niej wspólników.

– Mówi się, że trzeba poświęcić 10 tys. godzin, by w pełni opanować jakąś umiejętność. Biorąc pod uwagę, że w konsultingu pracuje się po kilkanaście godzin dziennie, te umiejętności na pewno opanowałem – śmieje się Jakub Niestrój.

Alteverso urosło na doradztwie przy flagowych programach finansowanych z dotacji unijnych i realizowanych przez PARP czy ARP, realizując łącznie wdrożenia w ponad 100 przedsiębiorstwach sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstwach, a nawet organach administracji publicznej.

– Wykorzystaliśmy falę związaną z dotacjami i zbudowaliśmy na niej spory biznes. Fala ta zaczęła opadać po 2016 r. – pieniądze systemowo przekierowano na inne priorytety, choć jednocześnie nie zniknęła potrzeba finansowania przedsiębiorstw sektora, dla którego wcześniej pracowałem. Trzeba się więc było przystosować – mówi Jakub Niestrój.

W 2018 r. sprzedał udziały w Alteverso. Dochody z tej transakcji wraz z oszczędnościami i pieniędzmi ze sprzedaży rozwijanego równolegle biznesu kawiarnianego pozwoliły na wejście w Crowdway, a następnie na współtworzenie holdingu finansowego i kolejne akwizycje.

Pasjonackie inwestowanie

Pasja: Kite pozwala przewietrzyć głowę i nabrać dystansu – mówi biznesmen. archiwum prywatne

Fundusz, na czele którego stoi Jakub Niestrój, inwestuje nie tylko w małe i średnie przedsiębiorstwa z rysem przemysłowym. Jak mówi menedżer, „selektywnie zaprasza do koinwestycji inwestorów z Polski i zagranicy rozumiejących realia przedsięwzięć private-equity”.

– Mateusz, mój wspólnik, ma znaczące doświadczenie i kompetencje w restrukturyzacji oraz budowie skalowalnych projektów przemysłowych, m.in. w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy), więc tworzy szerszą grupę recyklingową. Jednocześnie obaj traktujemy fundusz jako biznes, który ma być „nasz” w długiej perspektywie, a nie pójść pod młotek za kilka lat. Dlatego inwestujemy też równolegle w rzeczy, które nas po prostu osobiście interesują, nie chcąc wypalić się na mejlach i excelach – mówi Jakub Niestrój.

Oznacza to m.in. inwestycje w dzieła sztuki.

– Z dziełami sztuki mam tak, że nie potrafiłbym kupić czegoś tylko dlatego, że jakiś fachowiec od wycen powie mi, że to będzie zwiększało wartość. Skupiam się na tym, co mi się estetycznie podoba, lubię op-art, rzeczy nieoczywiste, ale obserwuję także Radka Szlagę, Alicję Białą, uwielbiam dzieła Andrzeja Kreütz-Majewskiego, Franciszka Starowieyskiego. Dlatego gdy jako fundusz otrzymaliśmy propozycję zostania partnerem wystawy „Beksiński w Warszawie”, zdecydowaliśmy się na to bez wahania – mówi Jakub Niestrój.

Menedżera interesują też pojazdy z lat 80. i 90.

– Chciałbym w przyszłości zbudować największą w Polsce kolekcję samochodów z reflektorami typu „pop-up”, bo w dzieciństwie były one dla mnie symbolem nowoczesności, powiewem lepszego świata. Mam poczucie, że żyjemy w czasach ogromnych napięć, pędu, niemal czuć w powietrzu, że ta postmodernistyczna rzeczywistość aż trzeszczy, szybko rośnie, ewoluuje. Nie wiem, w jakim kierunku, ale trudno nie dostrzec, że nowoczesność oprócz sprawności przynosi także wiele chaosu i nierównowagi. A ja mam jednak potrzebę zarzucenia na to szaleństwo pewnych kotwic, które przenoszą w teraźniejszość to, co w przeszłości było piękne, dobre, sprawdzone. Jest takie wyspiarskie powiedzenie, że dżentelmenowi wypada być o krok o za modą. Mocno z tym rezonuję. Oczywiście, w samochody inwestuję już przede wszystkim prywatnie, nie w ramach funduszu. To by była przesada, za dużo grzybów w barszczu – śmieje się Jakub Niestrój.

W CV na LinkedInie, gdzie białe kołnierzyki prężą klaty, warto jeszcze dodać coś o pasjach i sposobach spędzania czasu wolnego. W przypadku Jakuba Niestroja to…

– Przede wszystkim to kitesurfing, może być na greckiej wyspie obok fajnego hotelu, nie trzeba od razu lecieć na Wyspy Cooka. Kite pozwala przewietrzyć głowę i nabrać dystansu. Lubię też czytać książki ekonomiczne i naukowe sprzed 30-40 lat, które wygrzebuję w antykwariatach – mówi Jakub Niestrój.

Ostatnie łupy z antykwariatów?

– Po długich poszukiwaniach znalazłem „Cykle nieba” Guya Liona Playfaira i „Punkt zwrotny” Fritjofa Capry, pozycje wydane w latach 80. ubiegłego wieku przez PIW, które zgodnie z dzisiejszymi standardami stałyby na półce z parapsychologią, New Age i paranauką, ale kilkadziesiąt lat temu były traktowane poważnie. Teza nadrzędna była taka, że świat nasz stał wówczas u progu transgresji z fizyki newtonowskiej do kwantowej, na wszystkich poziomach. Ciekawa teza – szczególnie czytana z perspektywy 2021 r. Z innej beczki, chyba na kanwie semantycznego skojarzenia z obecną sytuacją, wróciłem po dwudziestu latach do „Miłości w czasach zarazy” Marqueza, bo czemu nie. Dobrze, już wystarczy tego ekshibicjonizmu. Wracam do Webera, bo dzisiaj czeka na mnie jeszcze trochę pracy – kończy Jakub Niestrój.