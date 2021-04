Japonia: ceny hurtowe wzrosły pierwszy raz od 13 miesięcy

W marcu 2021 r. odnotowano pierwszy od ponad roku wzrost cen hurtowych w japońskiej gospodarce. Wskazuje to na rosnącą presję inflacyjną, donosi Reuters.

Według zaprezentowanych przez Bank Japonii (BoJ) danych, w minionym miesiącu ceny, jakie firmy pobierają od siebie wzajemnie za swoje towary i usługi zwiększyły się o 1,0 proc. w porównaniu do marca 2020 r. Była to pierwsza dodatnia dynamika zmiany od 13 miesięcy. Dodatkowo odnotowany wzrost miał najwyższe tempo do stycznia 2020 r. i przebił medianę prognoz ekonomistów, która zakładała zwyżkę rzędu 0,5 proc. W lutym wskaźnik obniżył się o 0,6 proc.

W porównaniu do lutego 2021 r. ceny hurtowe zwiększyły się o 0,8 proc. notując największy wzrost od października 2019 r.

Dane podkreślają rosnące koszty surowców na rynku globalnym, co przekłada się na spadek marż przedsiębiorstw. Największy udział w zwyżce miały drożejące dobra z metali nieżelaznych (o 29 proc.) oraz produkty ropopochodne i węgiel (9,8 proc.).

Zdaniem Shigeru Shimizu, szef działu BoJ nadzorującego ruchy cen, obserwowany wzrost był spowodowany przede wszystkim ożywieniem w gospodarkach USA i Chin, które powodują wzrost cen surowców na świecie, a nie odbiciem popytu krajowego.