Japonia: pierwszy tankowiec o napędzie elektrycznym

Asahi Tanker zapowiedziało rozpoczęcie użytkowania w kwietniu pierwszego na świecie tankowca o napędzie elektrycznym. Będzie wykorzystywany do bunkrowania innych jednostek, informuje Reuters.

62-metrowa jednostka, napędzana akumulatorami litowo-jonowymi, jest w stanie przepłynąć ok. 100 km poruszając się z prędkością ok. 10 węzłów. Budowę statku zakończono w marcu. Może przewozić ładunek ok. 1 tys. kilolitrów paliwa do silników okrętowych. Statek będzie ładował akumulator przez noc, a w ciągu dnia przewoził paliwo do większych tankowców i statków w Zatoce Tokijskiej, informuje Asahi Tanker. Armator chce w przyszłym roku wprowadzić do służby drugą taką jednostkę. Budowa pierwszej kosztowała 1,2 mld JPY, czyli ok. 450 mln JPY więcej niż budowa statku o konwencjonalnym napędzie.