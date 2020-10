Japonia: rekordowa premiera filmowa pomimo pandemii

Ponad 3,4 mln Japończyków zdecydowało się zaryzykować zakażeniem koronawiursem, by móc obejrzeć w kinie wchodzący na ekrany film animowany.

Prawie 3 proc. mieszkańców Japonii wybrało się podczas weekendu na film „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Infinite Train”, bazujący na popularnym komiksie, którego sprzedaż przekroczyła ponad 100 mln egzemplarzy. Wpływy z biletów osiągnęły przez trzy dni 4,62 mld JPY (44 mln USD). To więcej niż wynosił poprzedni rekord dla filmu animowanego, ustanowiony przez „Krainę Lodu 2”. Shinnosuke Takeuchi, analityk Jefferies Japan uważa, że realistycznie można prognozować osiągnięcie przez „Zabójcę Demonów” wpływów z biletów sięgających 20 mld JPY.