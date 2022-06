Japonia: słaby jen i wzrost kosztów ograniczyły wydatki gospodarstw domowych

Jak wynika z danych japońskiego urzędu statystycznego, w kwietniu 2022 r. wydatki tamtejszych gospodarstw domowych spadły o 1,7 proc. w ujęciu rocznym. To wynik zdecydowanie gorszy od mediany oczekiwań ekonomistów, których mediana prognoz zakładała spadek, ale tylko rzędu 0,9 proc.

Dynamika spadku wyraźnie jednak wyhamowała wobec 2,3 proc. zniżki w marcu. Optymistycznym sygnałem było to, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca wydatki wzrosły o 1,0 proc. choć i tak odczyt nie sprostał konsensusowi rynkowemu na poziomie 1,3 proc. W tym wypadku na plus zadziałał zwiększony popyt na usługi, w tym związane z jedzeniem poza domem.

Istotną kwestią był w kwietniu największy od czterech miesięcy spadek realnych wynagrodzeń, po tym jak wzrost cen był najwyższy od siedmiu miesięcy, co ograniczyło siłę nabywczą.

Płace realne skorygowane o inflację skurczyły się w kwietniu o 1,2 proc. podczas gdy wzrost cen konsumpcyjnych sięgnął 3,0 proc.

Tymczasem we wtorek jen nadal się osłabiał schodząc do nowego dwudekadowego minimum na poziomie 132,20 za dolara.

Jak podkreślił Takeshi Minami, główny ekonomista w Instytucie Badawczym Norinchukin, wyższe ceny energii i żywności mają duży wpływ i tłumią konsumpcję. Podczas gdy ożywienie wydatków pozostaje nienaruszone, jego tempo spada – powiedział ekonomista.