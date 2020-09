Japonia: spadek PKB w drugim kwartale mógł być większy niż oczekiwano

Gospodarka Japonii prawdopodobnie skurczyła się w drugim kwartale bardziej niż wcześniej szacowano. Wydatki konsumenckie spadły w wyniku pandemii koronawirusa, co stanowi poważne wyzwanie dla polityków, a przede wszystkim nowego premiera kraju, pisze Reuters.

Jak wynika z najnowszych prognoz ekonomistów, produkt krajowy brutto Japonii skurczył się w drugim kwartale o 28,6 proc. w ujęciu rocznym. To wyższa wartość niż wstępny odczyt na poziomie 27,8 proc. Oficjalne dane japoński rząd przedstawi 8 września.

Według szacunków, wydatki gospodarstw domowych w lipcu prawdopodobnie spadły o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To także spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca, co wskazuje, że konsumenci wykazują większą ostrożność w trakcie dokonywania zakupów.