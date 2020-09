Japońscy wytwórcy pozostają pesymistami

Nastroje wśród japońskich wytwórców nadal pozostają bardzo słabe. Potwierdzać to może trudną sytuację tamtejszej gospodarki, która już przed wybuchem pandemii koronawirusa sygnalizowała niekorzystne tendencje.

Wskaźnik tankan opracowywany przez agencje Reuters na podstawie cyklicznego badania Banku Japonii co prawda wzrósł we wrześniu, ale jedynie do -29 pkt z -33 pkt w sierpniu. Był to już czternasty miesiąc z ujemnym wynikiem dla tego wskaźnika, obejmującego 485 dużych i średnich firm. Oczekuje się, że w grudniu będzie kształtował się na poziomie -19 pkt.