Japońska firma JCR Pharmaceuticals wyprodukuje na użytek krajowy 90 mln dawek szczepionki opracowanej przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, co ma zmniejszyć ryzyko opóźnień w dostawach – podał w środę tygodnik „Nikkei Asian Review”.

W związku z doniesieniami o opóźnieniach dostaw szczepionek na świecie władze Japonii są „coraz bardziej zdesperowane”, by na czas zdobyć dawki dla 126 mln mieszkańców kraju – podała japońska gazeta.

Premier Yoshihide Suga zapowiadał wcześniej, że Japonia dostanie szczepionki dla wszystkich mieszkańców przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które zostały już przełożone o rok z powodu pandemii.

Przygotowania do produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Japonii trwają już od około roku, a japońskie urzędy nadzorcze pracują nad zatwierdzeniem zakładów produkcyjnych i samych preparatów. Wytworzona w kraju szczepionka nie trafi prawdopodobnie do dystrybucji przed majem – podał „Nikkei Asian Review”.

Według gazety rząd w Tokio zawarł z AstraZenecą umowę na zakup 120 mln dawek szczepionki, z czego 90 mln zostanie wyprodukowane w Japonii, a 30 mln ma być przysłane z zagranicy. Japońskie władze liczą na otrzymanie tych dawek przed końcem marca, zanim ruszy produkcja w kraju.

Zgodnie z innymi porozumieniami zawartymi przez rząd Japonii w tym roku do kraju ma również trafić 144 mln dawek szczepionki Pfizera. Moderna ma natomiast dostarczyć Japonii 40 mln dawek do czerwca i kolejnych 10 mln dawek do września. Pojawiają się jednak obawy o opóźnienia tych dostaw – pisze japoński tygodnik.