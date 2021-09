Japoński eksport wzrósł dwucyfrowo szósty miesiąc z rzędu

W sierpniu japoński eksport wzrósł o 26,2 proc. w ujęciu rocznym, donosi Reuters.

Tempo wzrostu eksportu okazało się niższe od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Reutersa, którzy prognozowali, że wyniesie 34 proc. W lipcu sięgało 37 proc.

Eksport do Chin, największego partnera handlowego Japonii, rósł w sierpniu o 12,6 proc., a do całej Azji o 26,1 proc. Eksport do USA okazał się o 22,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Eksport do Unii Europejskiej poprawił się o 29,9 proc.

Import rósł w sierpniu o 44,7 proc. Oczekiwano zwyżki o 40 proc. W efekcie deficyt handlowy wyniósł 635,4 mld JPY (5,8 mld USD) i jest największy od grudnia 2012 roku. Ekonomiści szacowali go na 47,7 mld JPY.