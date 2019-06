Jarocin rewitalizuje centrum ze 128 mln zł dotacji

Miasto całkowicie zmodernizuje infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w Śródmieściu. Koszt inwestycji to 150 mln zł, ale większość pokryje dotacja z funduszy UE.

– Będziemy rewitalizować, wymieniać sieci, rozdzielać kanalizację w ścisłym centrum Jarocina. Będzie to ok 5 km sieci kanalizacyjnej, ok 7 km wodociągów do tego ok. 600 przyłączy, które też wymienimy. Powstaną również nowe nawierzchnie, odtworzenia nawierzchni, nowe nasadzenia, zieleń, mała architektura – informuje dodał Remigiusz Nowojewski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, spółki, która jest odpowiedzilna za inwestycję.