Jarosińska-Jedynak: prawie 70 tys. inwestycji wartych ok. 484 mld zł przy wsparciu z UE

Prawie 70 tys. inwestycji o łącznej wartości ok. 484 mld zł zrealizowaliśmy w obecnej perspektywie finansowej przy współudziale środków UE - mówiła w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas rozpoczęcia Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Jak podkreśliła szefowa MFiPR, Polska jest jednym z liderów wykorzystania środków europejskich. "Prawie 70 tys. inwestycji realizowanych przy współudziale środków europejskich o łącznej wartości prawie 484 mld zł. To są inwestycje, które były realizowane w obecnej perspektywie finansowej 2014-20" - mówiła.



Minister zaznaczyła, że Polska jako państwo członkowskie w ramach podpisanych umów o dofinansowanie "zaangażowała 87,7 proc. alokacji, która została przyznana dla naszego kraju". "Te środki pracują w każdym otaczającym nas obszarze - począwszy od infrastruktury drogowej, komunikacyjnej; rozwijamy się cyfrowo, inwestujemy w kapitał ludzki" - wskazała.



Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że "w tym trudnym czasie, w którym się znaleźliśmy, również fundusze europejskie pomagają walczyć z pandemią i jej negatywnymi skutkami". "Ponad 14 mld zł zostało zaangażowanych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego" - przypomniała.



"To wszystko chcemy pokazać w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - jak zmienia się nasza rzeczywistość przy wsparciu ze środków europejskich" - podkreśliła.



Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Polska może liczyć na 750 mld zł wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wyjaśniła, że jej resort odpowiada za przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy, "który ma wzmacniać i zwiększać odporność gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19". Dodała, że te środki będą angażowane m.in. w inwestycje drogowe, transportowe, kolejowe, w kwestie związane z cyfryzacją. "W rozwój naszego kraju, ale również (...) tworzenie tarczy na wypadek wystąpienia ewentualnych kryzysów" - mówiła.



W tym roku Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) odbywają się po raz siódmy, ale po raz pierwszy online. Za pośrednictwem strony dniotwarte.eu (https://dniotwarte.eu/weekend-z-funduszami#27-wrzesnia) w dniach 25-27 września można odwiedzić ciekawe miejsca, pójść na wirtualne spacery, wziąć udział w warsztatach i webinariach, quizach sprawdzających m.in. wiedzę o Funduszach Europejskich, a także posłuchać koncertów.



Jak wskazało MFiPR, zostanie zaprezentowanych ponad 50 projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich we wszystkich 16 województwach.



Z atrakcji będą mogły skorzystać osoby w każdym wieku – dzieci, młodzież i dorośli. Wieczorem 27 września zostaną ogłoszone wyniki dwóch konkursów, do których zgłoszono ok. 300 prac. Zwycięzców wybrała kapituła złożona z przedstawicieli resortu funduszy i polityki regionalnej oraz urzędów marszałkowskich.



DOFE, organizowane przez MFiPR we współpracy z urzędami marszałkowskimi i instytucjami pośredniczącymi w krajowych programach operacyjnych, są częścią kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską pod hasłem #europeinmyregion. Jej celem jest pokazanie, jak wiele projektów w całej Europie zrealizowano dzięki wsparciu unijnemu.