Jarubas: administracyjne zarządzanie wysokościami płac może doprowadzić kryzysu

Administracyjne, bardzo socjalistyczne zarządzanie cenami, wysokościami płac, może doprowadzić do dużego kryzysu gospodarczego, skomentował w czwartek podczas konferencji prasowej w Kielcach wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas propozycje PiS dotyczące wzrostu płacy minimalnej.

Podczas sobotniej konwencji programowej w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił zapowiedzi programowe m.in. podniesienia pensji minimalnej do 3000 zł na koniec 2020 r., do 4000 zł w 2023 r. Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji zapowiedział, że od stycznia 2020 r. płaca minimalna miałaby wynieść 2600 zł. We wtorek rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku - minimalne wynagrodzenie ma wynieść - 2600 zł.



Jarubas, który szefuje PSL w woj. świętokrzyskim ocenił, że te zapowiedzi to "propozycje bardzo galopującego wzrostu płacy minimalnej". "Rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy uważają, że są dzisiaj traktowani przez państwo, przez rządzących z PiS jako +dojne krowy+. Bo to przedsiębiorcy przecież mają płacić czy płacą środki, które później są dystrybuowane na różne inne programy socjalne" – ocenił.



"Taki administracyjne, bardzo socjalistyczne zarządzanie cenami, wysokościami płac, może doprowadzić do dużego kryzysu gospodarczego. Dzisiejsza wartość płacy minimalnej 2250 zł może de facto w 2023 r. oznaczać więcej, niż te 4 tys. zł, które rządzący obiecali - na skutek inflacji, tych procesów które takim nieodpowiedzialnym działaniem mogą zostać spowodowane" – dodał Jarubas.



"My opowiadamy się za ustalaniem tych wartości w konsensusie, w związku pomiędzy pracodawcami a pracownikami, tak jak było do tej pory, aby po prostu nie rozwalić polskiej gospodarki" – zaznaczył europoseł.



Lider świętokrzyskiej listy PSL-Koalicji Polskiej w wyborach do Sejmu, b. europoseł ludowców Czesław Siekierski ocenił, że w ramach kampanii propozycje PSL-KP są przejmowane przez inne ugrupowania, także przez obecnie rządzących. "Dawno mówiliśmy o emeryturze bez podatku. Nie można było tego realizować, jeśli proponuje to partia opozycyjna, w związku z tym rządzący zaproponowali 13 emeryturę" – opisywał.



Zdaniem Siekierskiego propozycje PiS dotyczące ZUS są niejasne i mogą być próbą podwyższenia ZUS. "+Ozusowienie+ dochodu jest bardzo nieprzejrzyste, stąd czekamy na konkretne propozycje i wyliczenia ze strony rządzących. Przedsiębiorcy obawiają się, że to może im przynieś wzrost kosztów" – dodał.



Podczas konferencji szerzej zaprezentowano niektóre z postulatów programowych, jakie w sobotę przedstawiono na konferencji programowej PSL-KP w Sandomierzu.



Kandydatka na posła Ewelina Bień (10 miejsce na liście) mówiła o pomyśle dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. Jak opisywała rosnące koszty ZUS są często barierą dla rozpoczynających działalność gospodarczą, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw, chcących utrzymać się na rynku.



"PSL-Koalicja Polska proponuje dobrowolny ZUS. Składka zdrowotna pozostaje nie ruszona. W zakresie składek społecznych przedsiębiorca będzie mógł wybierać, przekalkulować, czy opłacać składki ZUS - czy jest go na to stać, czy w danym roku robi sobie +zwolnienie+ ze składek" – wskazała Bień, zaznaczając, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w Niemczech.



Postulaty KP-PSL dla młodych ludzi, przedstawił piąty na liście kandydatów do Sejmu, Grzegorz Gałuszka. "Proponujemy wsparcie na starcie przy zakupie własnego lokum w kwocie 50 tys. zł z budżetu państwa, aby pokryć wkład własny, przy możliwościach zaciągnięcia kredytu. Proponujemy także pokrycie składek ZUS-owskich dla młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkół zawodowych będą podejmowali pracę na umowę–zlecenie, a nie ukończyli 30 roku życia. Umożliwi to m. in. pracodawcom zwieszenie wynagrodzenia na stracie dla tych młodych ludzi" – przekonywał Gałuszka.