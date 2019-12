Jaśkowiak prezentuje swój spot

Droga do Pałacu Prezydenckiego nie będzie łatwa, bo władzy się nie zdobywa, ją trzeba wywalczyć, a ja potrafię walczyć i obiecuję wam to, bo warto, bo Polska ma być dla wszystkich – mówi w pokazanym w sobotę spocie jeden z kandydatów PO w prawyborach prezydenckich Jacek Jaśkowiak.

W partyjnych prawyborach, które mają 14 grudnia wyłonić kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta, uczestniczą wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W sobotę spotkali się na prawyborczej debacie. Prezentowali poglądy m.in. na tematy związane z polityką zagraniczną, zdrowiem, gospodarką i ekologią.



Jaśkowiak w sobotę zaprezentował także na Twitterze krótki filmik. Przedstawia on Jaśkowiaka najpierw jak jedzie rowerem, potem jak spotyka się z ludźmi, w tym osobami starszymi i z dziećmi. Potem widzimy w nim uśmiechniętych przedstawicieli różnych grup społecznych.



"Dlaczego proszę was, byście podjęli wraz ze mną to wyzwanie? Bo Polska ma być dla wszystkich. Jest w niej miejsce dla osób starszych i pamięć o naszej historii. Jest troska o przyszłe pokolenia i o to, w jakich warunkach będą żyły nasze dzieci. Jest miejsce na różnorodność, bo każdy z nas jest inny, a łączyć nas musi tolerancja. Na jej brak, na nienawiść, nie ma miejsca w naszym wspólnym domu" – słyszymy w nagraniu.



"Chcemy żyć bezpiecznie, jesteśmy częścią europejskiej rodziny, nie zasługujemy na stanie w ostatnim rzędzie. Droga do Pałacu Prezydenckiego nie będzie łatwa, bo władzy się nie dostaje, władzę trzeba wywalczyć, a ja potrafię walczyć i obiecuję wam to, bo warto, bo Polska ma być dla wszystkich" – mówi Jaśkowiak w spocie.