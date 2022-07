„Jastrzębie” z Fed za podwyżką stóp o 75 pkt. bazowych, nie boją się recesji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Christopher Waller z zarządu Fed i James Bullard, szef Fed w St. Louis nie obawiają się recesji w USA. Twierdzą, że potrzebna jest kolejna podwyżka stóp o 75 pkt. bazowych aby obniżyć inflację, informuje Bloomberg.

- Potrzebujemy przejścia do dużo bardziej restrykcyjnych stóp i polityki i musimy zrobić to najszybciej jak to możliwe – powiedział Waller. – Dlatego zdecydowanie opowiadam się za kolejną podwyżką o 75 pkt. bazowych w lipcu i prawdopodobnie o 50 pkt. bazowych we wrześniu. Potem możemy debatować, czy wrócić do 25 pkt., czy też w przypadku braku spadku inflacji nie powinniśmy zrobić więcej – dodał.