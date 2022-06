Jedna oferta w przetargu na dzierżawę terminalu kontenerowego w Gdyni

Kierownik działu marketingu Portu Gdynia Aleksander Wicka poinformował PAP w piątek, że w określonym terminie składania ofert wpłynęła do komisji przetargowej jedna oferta. "Ofertę złożyła firma ICTSI" - dodał Wicka.

Przetarg na nowego operatora terminalu kontenerowego w Porcie Gdynia, obejmującego działalność m. in. dzisiejszego terenu BCT, został ogłoszony 16 sierpnia 2021 r.

W połowie listopada 2021 r. otwarto oferty; o dzierżawę walczyły wówczas dwie firmy - International Container Terminal Services oraz Gdynia Container Terminal, które złożyły wstępne oferty w przetargu na nowego operatora terminalu kontenerowego w Porcie Gdynia.

International Container Terminal Services z siedzibą w Manili (Filipiny) jest właścicielem Baltic Container Terminal (Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego) w Gdyni, a Gdynia Container Terminal to działający w sąsiedztwie BCT operator należący do spółki Hutchison.

Po otwarciu ofert komisja miała zdecydować o dopuszczeniu do postępowania i negocjacji. Jak mówił PAP w listopadzie ub.r. dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą Portu Gdynia Maciej Krzesiński, po tym etapie oferenci zostaną poproszeni o złożenie ostatecznych ofert i na ich podstawie zostanie wybrany zwycięzca postępowania.

Władze spółki zakładały, że umowę uda się podpisać do końca I kwartału 2022 r. Komisja zdecydowała jednak o potrzebie przedłużenia postępowania do 3 czerwca br. do godziny 10. Wynikało to z konieczności rozpatrzenia zagadnienia prawnego związanego z zawarciem umowy.

Przeznaczeniem terminalu, na który władze Portu Gdynia szukają dzierżawcy, będzie obrót portowo-morski ładunków drobnicowych ze szczególnym uwzględnieniem przeładunku i składowania kontenerów, prowadzenia Tymczasowego Terminalu Instalacyjnego (TTI) morskich farm wiatrowych, tj. rozładunku, składowania, wstępnego montażu oraz załadunku komponentów morskich turbin wiatrowych do montażu.

W sprawie przetargu na nowego operatora terminalu do władz gdyńskiego portu pisali ostatnio przedstawiciele związku zawodowego działającego w terminalu BCT. Zdaniem związkowców, postępowanie przetargowe trwa zbyt długo, a zmiana operatora będzie się wiązać ze zwolnieniami pracowników.