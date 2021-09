Jednej trzeciej gatunków drzew na świecie grozi wyginięcie

Gatunki drzew, które ewoluowały przez miliony lat, dostosowując się do zmian klimatycznych, mogą nie przetrwać lawiny zagrożeń ze strony człowieka.

Botanic Gardens Conservation International, organizacja zrzeszająca ogrody botaniczne, oraz eksperci International Union for Conservation of Nature opublikowali raport pt. „Stan drzew na świecie”. Wynika z niego, że zmiany klimatyczne mogą uszkodzić całe ekosystemy leśne. Już obecnie 30 proc., czyli 17 500 z 58 497 gatunków drzew, jest zagrożonych wyginięciem, a 7 proc. jest „prawdopodobnie zagrożonych”.

Do najbardziej zagrożonych należą nawet tak pospolite drzewa, jak magnolie, a także dęby, klony czy drzewa hebanowe. Brak jest danych, aby ocenić 21 proc. gatunków, a jedynie nieco ponad 40 proc. uważa się za niezagrożone.

Największym zagrożeniem dla drzew jest wycinanie lasów i wylesianie, aby zrobić miejsce dla upraw lub zwierząt gospodarskich. Za już wytępione uważa się 142 gatunki drzew, a ponad 440 jest na skraju wytępienia, przy mniej niż 50 drzewach występujących w przyrodzie na całym świecie.

„Wiele gatunków jest na skraju wyginięcia, niektóre z nich mają na świecie tylko jednego przedstawiciela” — ostrzega w raporcie Jean-Christophe Vie, dyrektor generalny fundacji Franklinia.

Jego zdaniem poziom wylesiania jest szokujący, biorąc pod uwagę istotną rolę, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie, zapewniając siedlisko wielu gatunkom zwierząt i roślin, pochłaniając dwutlenek węgla i dostarczając składniki dla niektórych leków.

Brazylia, gdzie znajduje się duża część lasów deszczowych Amazonii, ma najwięcej gatunków drzew (8847) i największą liczbę zagrożonych (1788), co jest skutkiem intensywnego rolnictwa. Najwyższy odsetek zagrożonych gatunków występuje jednak w tropikalnych regionach Afryki, szczególnie na Madagaskarze i Mauritiusie, gdzie zagrożonych jest 59 i 57 proc. gatunków.

„Gatunki drzew, które ewoluowały przez miliony lat, dostosowując się do zmian klimatycznych, mogą nie przetrwać lawiny zagrożeń ze strony człowieka” – uważa Jean-Christophe Vie. Ekosystemy leśne mogą się załamać, gdy zostaną poddane wielu zagrożeniom, takim jak pożary, wycinanie lasów i budowa siedlisk, które mogą „doprowadzić do nagłych zmian ekologicznych”.

„Główną przyczyną załamania większości, jeśli nie wszystkich ekosystemów leśnych jest zmiana klimatu” — twierdzi Adrian Newton z Bournemouth University.

Globalne ocieplenie bezpośrednio zagraża ponad 1000 gatunków, modyfikując ich siedliska, zwiększając ryzyko burz, powodzi, pożarów, a nawet chorób.

Dla Jean-Christophe'a Vie rekultywacja lasów w celu walki ze zmianami klimatycznymi jest „doskonałą okazją do zmiany tego okropnego obrazu”, ale trzeba zadbać o to, by w odpowiednim miejscu posadzić właściwe drzewa.

„Gdybyśmy tylko mogli nauczyć się szanować drzewa, bez wątpienia skorzystałoby na tym środowisko” — uważa Jean-Christophe'a Vie.