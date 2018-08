Jędrzyński: w lipcu deweloperzy rozpoczęli mniej budów

W lipcu deweloperzy rozpoczęli mniej budów, spadki w porównaniu do czerwca sięgnęły ponad 25 proc. - powiedział PAP ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński. Jego zdaniem to cykliczne osłabienie, obserwowane zazwyczaj w drugiej połowie każdego roku, od początku koniunkturalnego ożywienia na pierwotnym rynku mieszkaniowym.

W poniedziałkowym komunikacie GUS poinformował, że od stycznia do lipca 2018 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 75 tys. 879 mieszkań, inwestorzy indywidualni 53 tys. 338 mieszkań, spółdzielnie mieszkaniowe 1 tys. 583 mieszkań (wobec 1 tys. 211 przed rokiem), a pozostali inwestorzy 1 tys. 766 mieszkań (przed rokiem 1 tys. 379).



Od stycznia do lipca 2018 r. rozpoczęto budowę łącznie 132 tys. 566 mieszkań, tj. o 6,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak wynika ze wstępnych danych, w tym czasie oddano do użytkowania o 3 proc. więcej mieszkań.



"Uwagę zwraca krótkoterminowy spadek nowych inwestycji mieszkaniowych i pozwoleń, który istotny jest zwłaszcza u deweloperów" - powiedział Jędrzyński. "Spadek osiągnął poziom rzędu 20–25 proc., licząc miesiąc do miesiąca" - podał ekspert. "Jest to początek cyklicznego osłabienia aktywności inwestycyjnej na mieszkaniowym rynku pierwotnym, obserwowany w drugiej połowie praktycznie każdego z ostatnich lat boomu" - zauważył Jędrzyński.



Ekspert wskazał także, że poniedziałkowe dane GUS pokazują "wyraźnie rosnący wolumen lokali oddawanych do użytkowania zwłaszcza przez deweloperów". Jak dodał Jędrzyński, "budowa mieszkań oddawanych obecnie do użytkowania została zainicjowana przed około dwoma laty, stąd też ograniczona wartość analityczna tych danych dla oceny bieżącego stanu koniunktury i ewentualnych jego perspektyw".



"Czas pokaże, czy ostatnie okresowe spowolnienie nie jest być może wstępnym sygnałem oczekiwanego, trwalszego ograniczania aktywności inwestycyjnej, zwłaszcza deweloperów mieszkaniowych, zwiastującym nadejście nieco spokojniejszych czasów w pierwotnym segmencie krajowej mieszkaniówki" - podał Jędrzyński.



"Licząc ogółem, rok do roku, w obu kategoriach danych widoczny jest wciąż progres, w przypadku nowych budów wynoszący prawie 7 proc." - powiedział Jędrzyński.



Według GUS w okresie styczeń-lipiec 2018 r. oddano do użytkowania 98 tys. 469 mieszkań, tj. o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Urząd dodał, że lepsze wyniki odnotowali inwestorzy z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form, tj. deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 57 tys. 708 mieszkań (o 4,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku) oraz inwestorzy indywidualni z efektem 38 tys. 473 mieszkań, czyli o 0,9 proc. większym niż w okresie I-VII 2017 r.



Jak poinformowano, w okresie siedmiu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowy 151 tys. 596 mieszkań, tj. o 0,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. GUS dodał, że pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem (93 tys. 43) oraz inwestorzy indywidualni (55 tys. 258).