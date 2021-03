Jeronimo Martins: Biedronka może utrzymać marżę EBITDA

Jeronimo Martins ocenia, że w tym roku możliwe jest utrzymanie marży EBITDA w Biedronce, pomimo presji wynikającej m.in. z podatku handlowego - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

"Celem jest ochrona rentowności na poziomie EBITDA i uważamy, że to jest możliwe" - powiedziała podczas czwartkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins.

Jak dodała, Biedronka chce chronić rentowność, nie tracąc konkurencyjności.

fot. Bloomberg

Dyrektor wskazała jednocześnie, że inflacja żywności w Polsce jest niska, a od stycznia wprowadzono podatek handlowy.

"Podatek handlowy nie jest zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później się pojawi. Dostosowywaliśmy się do tego stopniowo. (...) Mamy wiele możliwości mitygowania jego wpływu, nie tylko na poziomie miksu marżowego, ale i poprzez program efektywności i jego inicjatywy" - powiedziała.

Pytana, czy skutkiem wprowadzenia podatku będzie wzrost cen, odpowiedziała, że prawdopodobnie przedsiębiorstwa handlowe będą do tego w pewnym stopniu zmuszone. Jak powiedziała, Biedronka chce jednak, by to było bardziej zbilansowane i będzie podejmować w tym celu różne działania.

EBITDA Biedronki w 2020 roku wyniosła 1,252 mld euro, co oznacza wzrost o 5,7 proc. rdr. Marża EBITDA wyniosła 9,3 proc. wobec 9,4 proc. w 2019 roku. W czwartym kwartale marża EBITDA wyniosła 9,5 proc., bez zmian rdr.

Sprzedaż porównywalna Biedronki wzrosła w 2020 roku o 7,1 proc., a w samym czwartym kwartale o 6,9 proc. Całkowita sprzedaż Biedronki w ubiegłym roku wzrosła o 6,7 proc. do 13,465 mld euro (w PLN o 10,4 proc.).

EBITDA grupy Jeronimo Martins w 2020 roku spadła o 1 proc. rok do roku do 1,423 mld euro przy przychodach na poziomie 19,293 mld euro (wzrost o 3,5 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 312 mln euro (spadek o 19,9 proc.).

Jeśli restrykcje wprowadzone na rynkach nie wpłyną na realizację programu inwestycyjnego, tegoroczne nakłady inwestycyjne grupy Jeronimo mają wynieść ok. 700 mln euro, z czego 60 proc. dotyczyć będzie sieci Biedronka. Plan zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek.

Na koniec 2020 roku sieć Biedronka liczyła 3.115 sklepów, o 113 więcej niż rok wcześniej.