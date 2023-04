Jeronimo Martins i Inditex na rynku akcji zagranicznych GPW

Akcje Jeronimo Martins i Inditex wejdą do obrotu na wniosek, który złożył do GPW Wprowadzający Animator Rynku – Santander Biuro Maklerskie.

GPW przypomina, że obecnie, w pilotażowej fazie GlobalConnect w obrocie dostępne są już akcje pięciu spółek niemieckich: Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen. Planowane jest dalsze, sukcesywne rozbudowywanie oferty, w tym o akcje wybranych spółek amerykańskich.

GlobalConnect ruszył w listopadzie 2022 r. Na tym rynku notowane są akcje wprowadzane do obrotu przez Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR) bez zgody emitenta. Notowania odbywają się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek są kwotowane w polskich złotych. Wybór spółek wprowadzanych do obrotu na GlobalConnect leży w gestii WAR. WAR odpowiada także za zapewnienie płynności na wprowadzanych walorach.