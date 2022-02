Jeśli komputer, to z usługą naprawy przypadkowych uszkodzeń

Komputer, choć niezwykle pożyteczny w życiu i w pracy, jest podatny na uszczerbki, zwłaszcza te niechcący spowodowane przez upadek, stłuczenie czy zalanie kawą. Usługa ADP niweluje skutki tego typu uciążliwości.

Lenovo, lider rynku komputerów osobistych, proponuje firmom i instytucjom swoje urządzenia wraz z usługą ADP (Accidental Damage Protection) – ochroną przed przypadkowymi uszkodzeniami, do których może dochodzić tak naprawdę w każdej chwili – kawiarni, w drodze do pracy czy w nawet domu na home office. Dzięki temu nabywcy mają możliwość zakupu potrzebnego urządzenia z linii biznesowej wraz z usługą chroniącą na wypadek uszkodzeń, które wykraczają poza ramy standardowej gwarancji.

Usługa ADP od Lenovo zapewnia znaczne oszczędności na naprawach nieobjętych gwarancją. Chroni użytkownika przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z naprawą uszkodzonego sprzętu.

Gdyby doszło do niechcianego incydentu, właściciel komputera może liczyć na naprawę urządzenia, a w wyjątkowych sytuacjach nawet na jego wymianę.

Sprzęt plus usługa

Dzisiejsi użytkownicy są bardzo mobilni, co powoduje, że prawdopodobieństwo przypadkowego uszkodzenia ich komputera jest duże, nawet w przypadku urządzeń, które są wykonane z myślą o zapewnieniu im ponadprzeciętnej odporności na upadki, uderzenia czy zgniecenia. Z danych serwisowych Lenovo wynika, że znaczna część użytkowników doświadcza nieobjętego gwarancją uszkodzenia komputera w ciągu trzech pierwszych lat jego użytkowania.

Usługa ADP od Lenovo oznacza możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności na naprawach nieobjętych gwarancją. Przynosi więc użytkownikowi spokój – nieprzewidziane przypadki uszkodzenia sprzętu nie pociągną za sobą konieczności poniesienia nieplanowanych wydatków. Tym bardziej że zapewnia znaczne oszczędności w porównaniu z kosztami naprawy lub zakupu nowej maszyny. Dzięki zakupowi urządzenia wraz z usługą ADP użytkownicy zwykle oszczędzają od 28 do nawet 80 proc. na kosztach naprawy, w zależności od rodzaju urządzenia.

Usługi ADP są świadczone przez techników z wykorzystaniem części zatwierdzonych przez nadzór techniczny producenta. Wynika stąd – nie mniej ani więcej – to, że raz wykonana naprawa ograniczy do minimum potrzebę ponownych napraw. Dlaczego? Bo stan sprzętu Lenovo z uszczerbkiem zostanie poddany ocenie przy użyciu kompleksowych narzędzi diagnostycznych producenta. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja ukrytych uszkodzeń, które bez tej fachowej interwencji pozostałyby nienaprawione.

Autoryzowany serwis

Standardowe warunki gwarancji nie obejmują przypadkowych uszkodzeń, dlatego decydując się na zakup sprzętu Lenovo z linii biznesowej, użytkownik za odpowiednią opłatą może się przed nimi uchronić, dobierając usługę ADP. W sytuacji uszkodzenia urządzenia użytkownik zgłasza szkodę, a następnie przekazuje sprzęt do autoryzowanego serwisu Lenovo celem dokonania naprawy.

Jeśli uszkodzenia nie są poważne, użytkownik otrzymuje z powrotem swój komputer nawet w dniu zgłoszenia i przekazania sprzętu do naprawy. Mało tego, przy uszkodzeniu, które nie wymaga zaawansowanej ingerencji, naprawa może zostać wykonana w miejscu zamieszkania lub pracy użytkownika. Jeśli natomiast naprawa nie jest możliwa „od ręki” i po wstępnej diagnozie okaże się, że jej koszt przekracza cenę produktu bądź gdy naprawa w ogóle nie jest możliwa, użytkownik może ubiegać się o wymianę urządzenia. W przypadku poszerzenia usługi ADP o opcję szybkiej dostawy ED (Expedited Depot) okres niedostępności urządzenia dla właściciela może być skrócony, a realizacja naprawy dodatkowo przyspieszona.

Accidental Damage Protection posiada również opcję ADP One, która stanowi ekonomiczną alternatywę dla szkół i organizacji dysponujących mniejszym budżetem. Podczas gdy standardowa wersja Lenovo ADP zapewnia wiele napraw w ciągu roku to tańsza usługa Accidental Damage Protection One jest idealna w sytuacjach, w których do uszkodzeń dochodzi rzadziej. Jest tańszym ubezpieczeniem sprzętu i dlatego oferującym tylko jedną naprawę w całym okresie ubezpieczenia. Obie wersje usługi ADP można rozszerzyć o międzynarodowe gwarancje naprawy. Jest to propozycja zwłaszcza dla tych użytkowników, którzy często podróżują za granicę.

Skala oszczędności

Przypadkowe upuszczenie komputera, zalanie go kawą czy herbatą, naruszenie struktury urządzenia, które uniemożliwiają poprawne działanie systemu, mogą zaistnieć w zwykłych warunkach pracy lub użytkowania sprzętu w trakcie przemieszczana się. Uszkodzenia zintegrowanego ekranu LCD czy przepięcia elektryczne, do których dochodzi np. w czasie burzy z wyładowaniami elektrycznymi – wszystkie te uszczerbki mogą zostać usunięte w ramach ADP. Jeśli nabywca kupił komputer z gwarancją On-Site, przewidującą naprawę w siedzibie użytkownika, maszyna może, na mocy gwarancji, zostać również zakwalifikowana do napraw ADP na miejscu, bez potrzeby jej przesyłania do specjalistów.

– Usługa Accidental Damage Protection (ADP) zapewnia klientom wsparcie w przypadku uszkodzeń wykraczających poza te objęte gwarancją. To usługa, która odpowiada na wyzwania pracy hybrydowej, jeszcze dokładniej zabezpieczając laptopy podczas nieoczekiwanego zdarzenia. Urządzenia objęte ADP są naprawiane przez certyfikowane podmioty, co daje dodatkową pewność, że podzespoły użyte podczas naprawy są oryginalne, a sama naprawa zostanie wykonana zgodnie ze sztuką. Laptop trafiający do serwisu jest dodatkowo sprawdzany przez techników w całości i pod kątem potencjalnych dodatkowych uszkodzeń. ADP w niektórych sytuacjach umożliwia nawet wymianę całego sprzętu. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, zarówno dla administratorów floty laptopów, jak i dla osoby zarządzającej tylko kilkoma urządzeniami. ADP jest odpowiedzią na nieprzewidziane koszty, które mogą utrudniać prowadzenie biznesu w obecnych warunkach – dodaje Adam Dyszkiewicz, Business Development Manager & Solution Evangelist w Lenovo Polska.