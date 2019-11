Jeśli udany biznesowy poranek, to tylko w MIZU

Jeśli planujesz ważne dla Ciebie osobiste bądź biznesowe spotkanie i potrzebujesz do tego odpowiedniego miejsca, które wpłynie na twoje samopoczucie nie tylko podczas poranka ale całego dnia, a także przyniesie pozytywny dla Ciebie finał prowadzonych rozmów postaw na Mizu.

Mówimy tak, nie tylko z myślą o menu, serwisie i atmosferze miejsca. Ale również dlatego, że goście tego wyjątkowego miejsca mogą każdego dnia rozkoszować się śniadaniem japońskim lub skomponować własną wersję porannego posiłku z produktów polskich według zasady #UcztujBezReszty #NoWasteNoLimit.

Te dwie wypracowane przez MIZU zasady, zapewniają gościom i naszemu środowisku naturalnemu najlepsze z możliwych warunki komfortu. Każdy z Was może bowiem zamówić na start z bardzo obszernej listy propozycji trzy wybrane elementy, które na start najbardziej przypadły do gustu. Zostaną one podane z dzbankiem kawy lub herbaty, białym lub ciemnym pieczywem i dodatkowo także w trosce o Wasze zdrowie szklaneczką świeżo wyciskanego soku pomarańczowego. MIZU zadbało także podczas śniadań o dostępność prawdziwych polskich jabłek.

Wróćmy jednak do samej ideii #UcztujBezReszty #NoWasteNoLimit, która zapewnia zakończenie każdego śniadania bez uczucia niedosytu i z dbałością o niemarnowanie jedzenia. Obsługa w momencie kiedy zjecie to co zostało dotychczas zamówione sprawnie doniesie kolejną dowolną porcję wybraną przez Was z listy propozycji: na ciepło, na kanapkę lub superfit.

Idea #NoWasteNoLimit to wspaniałe rozwiązanie zarówno ze względu na dbałość o środowisko naturalne - jemy bez resztek jak i o potrzeby i wymagania indywidualne każdego z gości.

Dodajmy, że warto skorzystać z doświadczeń żywieniowych japończyków, którzy statystycznie dłużej od nas europejczyków zachowują młodość i sprawność. Między innymi ma na to wpływ właśnie śniadanie, które w kulturze japońskiej jest jednym z najważniejszych posiłków. W Mizu możemy spróbować także japońskiej wersji zestawu śniadaniowego, które tak jak w Japonii jest syte i niezwykle wartościowe odżywczo. Zawsze pojawia się ryż, marynowane warzywa (tsukemono), ciepła zupa miso, tamago yaki i ryby. Dlatego MIZU skomponowało własny zestaw śniadaniowy zabierający nas do Japonii bez biletu lotniczego.