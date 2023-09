Jest power we wskaźniku Manpower, rynek pracy znów grzeje

Ciekawy barometr koniunktury rynku pracy firmy Manpower pokazuje, że po roku przerwy zaczyna się ożywienie. Dużo firm chce zatrudniać ludzi, a mało planuje zwolnienia. O recesji na rynku pracy na razie nie ma mowy, nie widać jej nawet na horyzoncie.

To oczywiście dobra wiadomość. Warto jednak nadmienić, że stawia pod znakiem zapytania argumentację Rady Polityki Pieniężnej zastosowaną przy obniżce stóp procentowych.

Firma Manpower raz na kwartał robi badanie ankietowe wśród firm dotyczące planów rekrutacyjnych. W przeszłości wskaźnik prognoz zatrudnienia netto (odsetek firm planujących zatrudniać minus odsetek firm planujących zwalniać) był dość wyraźnie skorelowany z faktyczną dynamiką zatrudnienia w polskiej gospodarce. Dlatego uważam ten indykator za wart uwagi. Wprawdzie rola tego typu ankiet jako sygnalizatora faktycznych zmian makroekonomicznych może zostać stępiona przez szybkie zmiany strukturalne, które zaburzają reprezentatywność próby, ale to wciąż jeden z interesujących sygnałów.

U progu czwartego kwartału wskaźnik zatrudnienia netto sięgnął 17 proc. Składa się na to 33 proc. firm, które chcą zwiększać zatrudnienie, oraz 16 proc. takich, które chcą je redukować. Jak pokazałem na wykresie, wskaźnik jest bardzo wysoko na tle historycznym. Jeszcze ciekawszy jest fakt, że wskaźnik mocno wzrósł w ostatnich kwartałach mimo spadku realnego PKB oraz mizernych nastrojów w przedsiębiorstwach.

Co takiego się dzieje, że firmy chcą zatrudniać? Widocznie dekoniunkturę traktują jako przejściowe zjawisko. Jest to spójne z faktem, ze w Polsce rosną inwestycje. Cykle zatrudnienia i inwestycji są zwykle spójne, bo firmy podejmują w tym samym czasie decyzje o ekspansji (lub jej braku) mocy produkcyjnych w zakresie kapitału i ludzi. Na chęć ekspansji składa się wiele czynników: dobre wyniki finansowe firm, wzmożony napływ inwestycji zagranicznych, rosnąca dostępność maszyn i urządzeń, kończące się finansowanie unijne z perspektywy 2014-20.

Na jeden czynnik wspierający zatrudnienie chciałbym natomiast zwrócić szczególną uwagę: niskie płace realne. Wynagrodzenia w Polsce w ostatnich trzech latach spadły w relacji do przychodów firm i na razie nie nadrabiają tej wytworzonej w okresie inflacji luki. Udział wynagrodzeń w kosztach przedsiębiorstw wynosi ok. 14 proc., podczas gdy przed pandemią normą były wskazania na poziomie 15-15,5 proc. Wynika to m.in. z faktu, że wydajność pracy rosła szybciej niż realne płace. Różnica na poziomie ogólnym nie jest duża, ale w praktyce oznacza, że firmy płacą mniej za pracę. Sprawia to, że są chętne do zatrudniania. Ten czynnik nie musi odgrywać kluczowej roli w stymulowaniu popytu na pracę, ale może częściowo wyjaśniać to zjawisko.

Jeżeli koniunktura na rynku pracy okaże się rzeczywiście mocna, to unieważniona zostanie argumentacja stojąca za ostatnią obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Adam Glapiński, przewodniczący RPP, mówił, że bank centralny łagodzi politykę pieniężną, by uniknąć zamrożenia gospodarki.

– Niektórzy sugerują, że NBP powinien tak mocno mrozić gospodarkę, podnosić stopy procentowe, by za wszelką cenę zdusić wzrost cen. My nie jesteśmy skłonni zapłacić ceny wysokiego bezrobocia – mówił Glapiński w zeszłym tygodniu.

Po wielu wypowiedziach prezesa widać, że stara się przedstawić wysokie stopy procentowe jako istotne ryzyko dla zatrudnienia.

Tymczasem dane pokazują, że obecne stopy procentowe, nawet przed obniżką, zupełnie nie szkodzą zatrudnieniu. I nie wygląda na to, by ryzyko takiej szkody było w jakikolwiek sposób prawdopodobne w perspektywie najbliższych kwartałów. Nic dziwnego: w ujęciu realnym stopy procentowe są wciąż dość niskie. Po co wspierać popytowo gospodarkę, która radzi sobie dobrze?