Jest w końcu porozumienie unijne ws. embarga na rosyjską ropę

W dniach 30-31 maja ma miejsce spotkanie przywódców 27 krajów UE. Wielu dyplomatów już w ostatnich dniach wyrażało wiarę w to, że uda się osiągnąć porozumienie właśnie na tym spotkaniu. I tak jest to późniejsza decyzja niż oczekiwano jeszcze kilka tygodni wcześniej, bowiem przez długi czas decyzja o zakazie importu ropy z Rosji do UE była blokowana przez Węgry, nie tylko posiadające największe sympatie polityczne w kierunku Rosji spośród państw Wspólnoty, lecz także będące w dużym stopniu uzależnione od dostaw tamtejszego surowca.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Wysiłki unijnych negocjatorów w ostatnich dniach skupione były więc na Węgrach, które ostatecznie zgodziły się na sankcje, jednak przy założeniu, że zostaną one z nich w sporej mierze wyłączone. W rezultacie, w porozumieniu ustalono, że zakazem importu objęte zostanie około 90% ropy napływającej do UE z Rosji. Niemal natychmiastowo zakaz obejmie ropę przywożoną do portów unijnych tankowcami (stanowi ona ponad dwie trzecie importu rosyjskiej ropy do UE), a wraz z końcem 2022 r. ucięte mają zostać dostawy ropy do Polski i Niemiec poprzez ropociąg „Przyjaźń”. Otwarta pozostanie jedynie południowa odnoga ropociągu, transportująca ropę z Rosji właśnie na Węgry, jak również do Czech i Słowacji.

Zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej do Unii Europejskiej stanowi część większego pakietu sankcji, obejmującego jeszcze m.in. odcięcie największego rosyjskiego banku, Sberbanku od systemu SWIFT. Obie decyzje to mocne uderzenie w rosyjską gospodarkę, mające na celu odcięcie Rosji w jak największym stopniu od możliwości finansowania wojny w Ukrainie. Na rynku ropy naftowej sankcje oznaczają jednak obawy o dostępność paliw, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozpoczynający się sezon letnich wyjazdów. Na razie końcówka maja to okres przyspieszonych zwyżek cen ropy naftowej.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne