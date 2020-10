Jesteśmy firmą, która dotrzymuje słowa i zawsze wspiera pracowników

Rozmowa z Inną Yakovchuk, dyrektor działu People and Culture w JTI Polska

JTI Polska drugi rok z rzędu jest pracodawcą nr 1 w Polsce w renomowanej certyfikacji Top Employers — jak udaje się wam utrzymać tak wysoką pozycję?

Takie wyróżnienie oczywiście nam schlebia i świętujemy je. Ale nie spoczywamy na laurach. Jak tylko dostajemy wynik rankingu, pojawia się pytanie — co dalej?

Musimy cały czas poprawiać własne rezultaty, żeby utrzymać tę pozycję i jednocześnie iść naprzód. I na tym się skupiamy. Małymi krokami, małymi udoskonaleniami wprowadzanymi każdego dnia.

Czy COVID-19 wpłynął na politykę kadrową JTI Polska, np. w zakresie wynagrodzeń?

Jesteśmy dużą i dojrzałą organizacją, dzięki czemu lepiej przygotowaną na wstrząsy. I przede wszystkim kierujemy się zasadami etycznymi w podejściu do pracowników. Dlatego nie tylko dotrzymaliśmy swoich zobowiązań wobec ludzi, ale planowo wprowadziliśmy rewaloryzację wynagrodzeń, nowe benefity i nawet na chwilę nie przestaliśmy zatrudniać. Co więcej, postanowiliśmy zrekompensować lockdown naszym pracownikom sprzedaży, tak by mogli otrzymać premię mimo konieczności pracy z domu, a przez to niemożności realizacji wszystkich celów sprzedażowych.

Jakie były działania firmy podczas pandemii?

W JTI Polska byliśmy przygotowani już przed 11 marca, kiedy rząd ogłosił zamknięcie szkół i kiedy rozpoczął się ogólnonarodowy eksperyment pracy z domu.

Przede wszystkim ogłosiliśmy pracę zdalną dla wszystkich naszych pracowników biurowych i skupiliśmy się na sprawnym wprowadzeniu tej zmiany. Zapewniliśmy wsparcie techniczne, prowadziliśmy regularną komunikację, przekazaliśmy pracownikom środki ochrony osobistej.

Nasi przedstawiciele handlowi również pracowali zdalnie i od razu zostali przeszkoleni z technik telesprzedaży, aby mogli się dostosować do nowych sposobów utrzymywania kontaktu z klientami. Nie wstrzymaliśmy żadnej rekrutacji ani procesu wdrażania nowych pracowników. Wszystko odbywało się zdalnie. Uruchomiliśmy Program Pomocy Pracowniczej, w ramach którego pracownicy i ich rodziny mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy zewnętrznej. Odbyły się też szkolenia z zarządzania sobą w trybie pracy zdalnej czy ze zdalnego zarządzania zespołami dla menedżerów. Mimo wyzwań udało nam się też wdrożyć projekt kafeterii benefitów. System ruszył bez zakłóceń w kwietniu, po 18 miesiącach intensywnych przygotowań.

Co według pani jest kluczowym czynnikiem budującym motywację pracowników?

Motywacja zawsze przychodzi z wewnątrz. Oczywiście może być wsparta czynnikami zewnętrznymi — finansową nagrodą, relacją z przełożonym czy publicznym uznaniem. Ale to pracownik decyduje, czy na te czynniki odpowie i wie, czy one odpowiadają jego/jej wewnętrznym potrzebom, którymi mogą być chęć osiągnięć i wygrywania, chęć wprowadzania zmian, czynienie czegoś dla społeczności, zabezpieczenie rodziny itp.

Dlatego to, co musimy zrobić jako pracodawca, to tworzenie warunków, które odpowiadają na wewnętrzne potrzeby, przy czym kluczowa jest w tym rola liderów i bezpośrednich przełożonych. Dlatego dużo inwestujemy w rozwój kompetencji liderskich naszych pracowników. I to się zwraca — w formie rozwoju i ewolucji firmy.

Jakie — oprócz pandemii — są obecnie największe wyzwania dla pracodawców?

Często słyszy się o VUCA (świat, w którym panują: zmienność — volatility, niepewność — uncertainty, złożoność — complexity, niejednoznaczność — ambiguity) i może to pojęcie jest nadużywane, ale to naprawdę jest wyzwanie. Ciągłe mierzenie się z nowymi sytuacjami wymusza reagowanie, podejmowanie decyzji, ciągłe uczenie się. Aby to robić, trzeba mieć otwarty umysł, umieć szybko i sprawnie zmieniać kierunek, wręcz wykształcić pewną postawę — możemy ją ogólnie nazwać „zwinnością”.

Tyle że natura ludzka jest tak skonstruowana, że wciąż kieruje się instynktem, który ma nas chronić, co objawia się niechęcią wobec zmian i niepokojem, kiedy napotykamy zjawiska VUCA i kiedy musimy zwinnie reagować. Dlatego jako biznes musimy konkurować zwinnością, a jako pracodawca pomagać ludziom czuć się pewniej w szybko zmieniającej się rzeczywistości, tak by zaakceptowali konieczność „zwinnego” reagowania.

JTI bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce. Firma cały czas zatrudnia, szczególnie do nowo otwartego Globalnego Centrum Usług Biznesowych. Czego mogą oczekiwać pracownicy w JTI?

JTI to miejsce, w którym chce się być. Ludzie dołączają dla pracy, atrakcyjnego wynagrodzenia i benefitów i dlatego, że tu mogą zrobić karierę, zawrzeć ciekawe znajomości i budować przyszłość. Oferujemy nie tylko samą pracę, ale rodzaj szerszego doświadczenia. Chcemy, żeby ludzi dołączali po to, by się uczyć, rozwijać i odnosić sukces.

