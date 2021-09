Johnson: pozostało 311 Afgańczyków uprawnionych do ewakuacji

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował w poniedziałek, że w Afganistanie nadal pozostaje 311 obywateli tego kraju, którzy są uprawieni do przesiedlenia do Wielkiej Brytanii. Zapewnił, że zrobi wszystko, co możliwe, aby ich ewakuować.

To pierwszy raz, gdy brytyjski rząd sprecyzował, ilu dokładnie uprawnionych Afgańczyków nie udało się ewakuować podczas zakończonej w ostatni weekend sierpnia operacji. Jak dodał Johnson, spośród tych 311 osób, 192 odpowiedziały na próbę kontaktu ze strony brytyjskich władz.

Podczas pierwszego po letniej przewie posiedzenia Izby Gmin Johnson zapewnił posłów, że zobowiązania rządu wobec tych Afgańczyków, którzy pomagali Wielkiej Brytanii, mimo wycofania wojsk przed końcem sierpnia pozostaną "żywe". Mówił, że Wielka Brytania będzie wywierać ekonomiczną i dyplomatyczną presję na talibów, aby zapewnić uprawnionym do ewakuacji możliwość bezpiecznego opuszczenia kraju. "Zrobimy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić tym ludziom bezpieczny przejazd, na który zasługują" - mówił. W czasie trwającej dwa tygodnie operacji ewakuacyjnej na lotnisku w Kabulu brytyjskie wojska wywiozły ponad 15 tys. osób, w tym ponad 5000 obywateli brytyjskich, ponad 8000 afgańskich współpracowników wraz z rodzinami, a także obywateli 36 innych państw. Johnson poinformował też, że nie tylko afgańscy współpracownicy, których ewakuowano do Wielkiej Brytanii dostaną prawo do stałego pobytu, ale także Afgańczycy przesiedlani w następnych latach w ramach odrębnego programu. Wielka Brytania zobowiązała się przyjąć 20 tys. osób z Afganistanu, w tym zwłaszcza kobiety, dzieci, przedstawicieli mniejszości etnicznych i religijnych oraz inne osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo ze strony talibów. Z tej liczby 5000 osób ma trafić do Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszego roku. Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP) bjn/ kib/