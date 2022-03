Johnson wzywa Chiny, by porzuciły neutralność i potępiły rosyjską napaść

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wezwał w niedzielę Chiny, by porzuciły neutralne stanowisko i potępiły napaść Rosji na Ukrainę. Wyraził przy tym przekonanie, że w Pekinie zaczynają rosnąć wątpliwości co do dalszej neutralnej pozycji.

Boris JohnsonJason Alden