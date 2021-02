JP Morgan: inwestorzy najbardziej beztroscy od dwóch dekad

Wskaźnik beztroski inwestorów z globalnych rynków, bazujący na wycenach, zajętych pozycjach i dynamice cen, zbliża się do najwyższej wartości od czasu pęknięcia bańki dotkomów, poinformował JP Morgan Chase.

Stratedzy banku zwracają uwagę, że w niektórych miejscach widać w 2021 roku dominację chęci błyskawicznego zarobku, na przykład w przypadku bitcoina i spółek marihuanowych, czy podczas niedawnej fali spekulacji na rynku spółek groszowych. Wyliczyli, że od początku roku wartość spółek na rynkach akcji na świecie wzrosła o łącznie 7 bln USD, a kapitalizacja kryptowalut wzrosła do 1,4 bln USD. Zwracają także uwagę na rekordową sprzedaż obligacji śmieciowych. Pomimo to, stratedzy JP Morgan podzielają ocenę inwestorów, według których ceny będą nadal rosły z powodu zapowiadanych działań stymulacyjnych fiskalnych i dalszej akomodacji monetarnej.

fot. Bloomberg

Stratedzy przyznają, że choć możliwa jest „pauza” we wzrostach, to nie ma powodów oczekiwać dużych spadków. Jako główne ryzyko wskazują możliwość ograniczenia przez Fed zakupów obligacji z powodu wzrostu inflacji i spadku bezrobocia, choć uważają iż może to nastąpić później w tym roku.

- Spokojnie doradzamy inwestorom utrzymanie długich pozycji na większości rynków – głosi raport. – Kiedy wzrost jest powyżej trendu, polityka monetarna jest ultraluźna, a polityka fiskalna idzie na całość, rynki zwykle pokazują finansowy wariant prawa Newtona: poruszają się dopóki nie pojawi się siła przeciwstawna – dodaje.